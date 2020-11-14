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Dünya Rus Barış Gücü Dağlık Karabağda Askerler devriyelere başladı
ASYA

Rus Barış Gücü askerleri Dağlık Karabağ’da devriyelere başladı

Rus Barış Gücü Dağlık Karabağ’da: Askerler devriyelere başladı

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan kalkan Il-76 uçaklarıyla Ermenistan’daki Erebuni Havaalanı’na taşınan zırhlı araçların karayolu ile Dağlık Karabağ sınırındaki Goris kentine, daha sonra kontrol noktalarına sevkiyatının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rus Barış Gücü askerlerinin güvenliği için Rus devriye polislerinin de görev aldığı aktarılırken, gözlem noktalarından mülteci geçişlerine yardım edileceği, sivillere yönelik saldırıların önüne geçileceği, bölge güvenliğini sağlanacağı transit geçiş trafiğinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.

Rus barış güçleri Hankendi'ye giriş yaptı
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Rus barış güçleri Hankendi'ye giriş yaptı
Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ateşkes anlaşma kapsamında Rusya, Dağlık Karabağ'a barış güçlerini sevk etti. Rus barış güçleri, Hankendi şehrine giriş yaparken, askeri helikopterler de konvoya eşlik etti.

5 YENİ GÖZLEM NOKTASI KURULACAK

Kontrol noktalarındaki Rus Barış Gücü askerlerinin devriyelerinden de görüntüler servis edilirken, konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov açıklamalarda bulundu.

Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor. Bugünden itibaren Rus devriye polisleri de Güney bölgede devriye gezmeye başlayacak” dedi.

  • Konaşenko ayrıca Rus Barış Gücü askerlerinin anlaşmanın imzalandığı andan itibaren bölgeye sevkiyatıyla ilgili teknik bilgiler aktarırken, bölgede yapılan ilk devriyelerde ateşkesin ihlaline yönelik bir girişimin gözlemlenmediğini vurguladı.

Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi
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Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için imzalanan ortak bildirinin ardından Rus barış gücüne bağlı askerler bölgede ilk nöbetine başladı. Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi. Devriye atan Rus barış gücü askerleri anlaşma gereği bölgeyi boşaltan Ermenistan vatandaşlarının geçişlerini de denetlediği gözlemleniyor.

Kanada yasaklayınca Türkiye üretti: SİHA'ların gözü olacak
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Kanada yasaklayınca Türkiye üretti: SİHA'ların gözü olacak
Türkiye'nin savunmada gerçekleştirdiği atak sonrası ürettiği ürünlerle bölgesinde dengeleri de değiştirmeye başlaması kimi ülkeleri telaşlandırdı. Savunma sanayi tarafından ortaya çıkarılan ürünlere getirilen yedek parça yasağı firmaları da yerlisini üretmek için harekete geçiriyor. Söz konusu ürünlerden biri ise; SİHA'larda kullanılan ve Kanada tarafından satışı yasaklanan kameralar. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu; Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi: CATS.
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