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Dünya

Rus barış gücü Karabağ’da 2 binden fazla sivili tahliye etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerinin riskli bölgedeki bin 49’u çocuk olmak üzere 2 binden fazla sivili tahliye ettiği bildirildi.

13:24 . 20/09/2023 Çarşamba
IHA
Arşiv

Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplamda bin 49’u çocuk olmak üzere 2 binden fazla sivilin tahliye edildiği, sivillere yemek ve geçici barınma yerleri sağlanacağı aktarıldı.

Rus barış gücünün bölgedeki görevlerini yürütmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, 30 gözlem noktasında gün boyu durumun izlendiği ifade edildi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonlarının Türkiye saati ile 12.00’de durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



#Rusya
#Karabağ
#Azerbaycan
#Ermenistan
33 dakika önce
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