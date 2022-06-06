Dünya Rus basını açıkladı Türkiye gemilerin güvenli şekilde ayrılabilmesi için mayınlı sahayı temizleyecek
AVRUPA

Rus basını açıkladı: Türkiye gemilerin güvenli şekilde ayrılabilmesi için mayınlı sahayı temizleyecek

Rus gazete Izvestia, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Plana göre Ukrayna, Türk savaş gemilerinin Odessa açıklarında karasularına girişine izin verecek. Böylelikle Türk gemileri, tahıl taşıyan gemilerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için bölgeyi mayınlardan temizleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus basını açıkladı: Türkiye gemilerin güvenli şekilde ayrılabilmesi için mayınlı sahayı temizleyecek
Foto/arşiv

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı hareket sebebiyle Afrika'dan Ortadoğu'ya pek çok bölge tahıl kıtlığı endişesi yaşıyor. Türkiye, tahıl gemilerinin bölgeden geçebilmesi için önemli bir görev üstlenecek.

UKRAYNA TÜRK SAVAŞ GEMİLERİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERECEK

Üst düzey Rus yetkilinin paylaştığı bilgiye göre, Ukrayna, Türk savaş gemilerinin Odessa açıklarında karasularına girişine izin verecek. Türk gemileri, tahıl taşıyan gemilerin güvenli şekilde ayrılabilmesi için bölgeyi mayınlardan temizleyecek.

Rus gazetesi İzvestiya'nın özel haberine göre plan şu şekilde işleyecek:

"Türk ordusu Odessa kıyılarını mayından arındırmakla görevli olacak. Odessa limanında tahıl yüklenecek gemiler, belirlenen koordinatta, Karadeniz'in tarafsız sularına kadar Türk savaş gemilerinin refakatinde yol alacak. Ukrayna kara sularından çıkılıp Karadeniz'in tarafsız sularına girildiğinde güvenli geçişi sağlamak ve provokasyonu önlemek için, tahıl gemilerine Türk gemilerine Rus savaş gemileri de eşlik edecek. İstanbul Boğazı yakınına kadar tahıl gemileri, Türk ve Rus savaş gemilerinin refaketinde yol alacak."

"TAHIL KORİDORU OLUŞTURULACAK"

İzvetsiya şu an gemilerin rotalarının detaylandırıldığını duyurdu. Ukrayna, Türk gemilerinin mayın temizliği için kara sularına girmesini ve bir “tahıl koridoru” oluşturmasını kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'yi ziyareti sırasında "yol haritasının" onaylanacağı belirtildi.

Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
FOTOĞRAF 15
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29. Kombine Silah Ordusu'nun başındaki isim olan Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.
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Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınladı.
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Görüntülerdeki cansız bedenin Rus generale ait olduğu iddia edildi,
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Rusya'dan ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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Sladkov tarafından Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınlanan raporda, Tümgeneral Roman Kutuzov'un tam olarak ne zaman ve nerede öldürüldüğü belirtilmedi.
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Rus generalin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ABD tarafından konumunun belirlendiği ve Ukrayna ordusunun bu bilgi üzerine konumu ateş altına aldığı öne sürüldü.
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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.
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Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.
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Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.
Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
Ukrayna Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldüğünü yayınladığı fotoğrafla dünyaya duyurdu. Görüntülerdeki cansız bedenin Rus generale ait olduğu iddia edilirken, Rusya'dan ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Rus generalin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ABD tarafından konumunun belirlendiği ve Ukrayna ordusunun bu bilgi üzerine konumu ateş altına aldığı öne sürüldü. Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.


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