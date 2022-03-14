Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü Ukrayna’nın İrpen kentinde bir sitede oturan Marina Met ve 12 yaşındaki oğlu İvan Met, Rusya tarafından kaldıkları sitenin bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından anne ve oğulun cansız bedenleri bombalanan sitelerinin bahçesine gömüldü.

Abone Ol