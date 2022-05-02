Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz

Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerini hedef alan nükleer harita yayınlayan Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, şimdi de bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu ekranlarına taşıdı.

Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir"

Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

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DÜNYA Rus devlet kanalında Batı'ya nükleer tehdit