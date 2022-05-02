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Dünya Rus devlet televizyonunda İngiltereye tehdit Sarmat füzesiyle yok olursunuz
AVRUPA

Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz

Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yapılan bir yayında İngiltere'nin Rusya'ya karşı tehditlerine tepki gösterildi. Sarmat füzesinin İngiltere'yi sonsuza kadar boğmaya yeteceğini belirten Rus sunucu, "Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus devlet televizyonunda İngiltereye tehdit: Sarmat füzesiyle yok olursunuz
​Rus devlet televizyonunda İngiltere'ye tehdit

Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerini hedef alan nükleer harita yayınlayan Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, şimdi de bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu ekranlarına taşıdı.

Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir"

Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

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