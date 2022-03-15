Dünya Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editöre 14 saat sorgu
AVRUPA

Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editöre 14 saat sorgu

Rusya’da canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından sorgusunun 14 saatten fazla sürdüğünü ifade edildi. Ayrıca Ovsyannikov'un 30 bin ruble para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editöre 14 saat sorgu
Marina Ovsyannikov

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını Rus devlet televizyonu Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"14 SAATTEN FAZLA SORGUDA KALDIM"

İfadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, “Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler benim hayatımda. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiç bir hukuki destek vermediler. Zor durumda kaldım. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor” dedi.

Ovsyannikova’nın 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

Rus kanalında
OYNAT 00:18
Rus kanalında "Savaşa hayır" pankartı gösterilince canlı yayın kesildi
Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, 'savaşa hayır' yazılı pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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