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Dünya Rus devlet televizyonundan skandal Newyorkun nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler
AVRUPA

Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler

Rusya, bu hafta en güçlü balistik füzelerinden biri olan RS-28 Sarmat ICBM'yi başarıyla test etti. Fırlatmadan sonra, Rus uzmanlar televizyona çıktılar ve füzeyi New York, İngiltere ve diğer Batılı hedefleri yok etmek için kullanma konusunda gülerek yanıt verdiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus devlet televizyonundan skandal: Newyorkun nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler
Rus devlet televizyonu sunucuları, Vladimir Putin'in yeni kıtalararası balistik füzelerinden biriyle New York'u bombalamayı tartışırken kontrolsüz bir şekilde güldüler.

Devlete ait bir Rus televizyon kanalı Russia 1'de bir sunucu, Moskova nükleer silahı başlatmaya karar verirse New York'un nasıl tamamen ortadan kalkacağını anlatırken gülmeye başladı.

Rahatsız edici yorumlar, Rusya'nın Çarşamba günü füzenin ilk başarılı test lansmanını bildirmesinden sonra geldi.

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Kremlin, yıllardır geliştirilmekte olan benzersiz füzenin İngiltere'yi yok edebileceğini, dünyadaki herhangi bir hedefi vurabileceğini ve 12 nükleer savaş başlığı taşıyabileceğini iddia ediyor.

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Putin, fırlatmanın Rusya'yı tehdit etmeye çalışanlar ve düşmanlarının 'iki kez düşünmesini' gerektiğini söyledi.

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Rusya Sarmat kıtalararası balistik füzesini denedi
Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu açıklandı.
  • Nükleer bomba simülatörü sitesi Nuke Map'e göre, New York'u vuran bir nükleer patlama 4 milyondan fazla insanı öldürebilir ve 5 milyona kadar insanı yaralayabilir.
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