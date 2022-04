Rus devlet televizyonundan skandal: Newyork'un nükleer silahla bombalanma ihtimalini gülerek düşündüler

Devlete ait bir Rus televizyon kanalı Russia 1'de bir sunucu, Moskova nükleer silahı başlatmaya karar verirse New York'un nasıl tamamen ortadan kalkacağını anlatırken gülmeye başladı.

Meanwhile on Russian state TV: hosts and panelists giggling uncontrollably, while discussing nuclear strikes against the continental territory of the United States. Can you imagine any of our prominent media anchors laughing at the idea of destroying cities? Watch this: pic.twitter.com/uOp7MaBh9K — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 21, 2022

Rahatsız edici yorumlar, Rusya'nın Çarşamba günü füzenin ilk başarılı test lansmanını bildirmesinden sonra geldi.

Kremlin, yıllardır geliştirilmekte olan benzersiz füzenin İngiltere'yi yok edebileceğini, dünyadaki herhangi bir hedefi vurabileceğini ve 12 nükleer savaş başlığı taşıyabileceğini iddia ediyor.

Putin, fırlatmanın Rusya'yı tehdit etmeye çalışanlar ve düşmanlarının 'iki kez düşünmesini' gerektiğini söyledi.