Rus fenomenler binlerce dolarlık çantalarını parçaladı: Ülkemizden değerli değil

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken dünya markalarının Rusya'ya karşı ambargolarına her gün bir yenisi ekleniyor.Ü nlü Fransız marka Chanel bir süre önce müşterilerinden 'Ürünleri Rusya'da kullanmamaları için' belge imzalamalarını istemişti. Bu adım Rus müşterilerden tepki çekti. Rus fenomenler sosyal medyadan Chanel marka çantaları parçaladıkları görüntüleri paylaştı.

BİNLERCE DOLARLIK ÇANTALARINI KESTİLER

28 yaşındaki Ermoshkina bahçe makasıyla Chanel çantasını ikiye keserken kendi videosunu çekti ve Instagram'da paylaştı. Ermoshkina, “Bu artık Rus fobisi ve ayrımcılığın en saf şekli" dedi.

BİZE SAYGI DUYMUYORSA BİZ DE ONA DUYMUYORUZ

9.3 milyon Instagram takipçisi olan bir Rus sosyal medya fenomeni olan Victoria Bonya da binlerce dolarlık Chanel çantasını makasla kesti. Bonya, ünlü Fransız markanın çantasını keserken, "Chanel müşterilere saygı duymuyorsa, biz neden Chanel'e saygı duymak zorundayız?" diye konuştu.

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Chanel de birçok uluslararası şirket gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı. Rusya'daki mağazaları geçici olarak kapatmanın ve teslimatları askıya almanın yanı sıra Chanel, global mağazalarındaki müşterilerinden satın aldıkları ürünlerin Rusya'da kullanılmayacağını garanti etmelerini istemeye başladı.

HİÇBİR ÇANTA VATANIMIZDAN KIYMETLİ DEĞİL

Chanel kıyafetlerini ve aksesuarlarını protesto etme konusunda diğer sosyal medya fenomenleri de kendisine katıldı. Bazıları Ermoshkina'nın sözlerini kendi hesaplarında paylaştı: "Hiçbir çanta, hiçbir şey vatanıma olan sevgime değmez."

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