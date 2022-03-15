Dünya Rus füzelerindeki gizemli teknoloji uzmanları şaşırttı İlk kez gördük
AVRUPA

Rus füzelerindeki gizemli teknoloji uzmanları şaşırttı: İlk kez gördük

ABD'li istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği füzelerin daha önce görülmemiş füzeler olduğunu iddia ediyor. New York Times'ın haberine göre, Rusya'nın kullandığı İskender-M kısa menzilli balistik füzeler hava savunma radarlarını ve ısı güdümlü füzeleri kandıran bir 'yem' teknolojisine sahip.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rus füzelerindeki gizemli teknoloji uzmanları şaşırttı: İlk kez gördük
​Rus füzelerindeki gizemli teknoloji uzmanları şaşırttı.

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Lideri Vladimir Putin'in hedeflerine istediği sürede varamaması konuşulurken Ukrayna tarafında da Rus silahlarına karşı farklı direniş yöntemleri geliştiriliyor.

UZMANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

ABD'li istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği füzelere gizemli bir mühimmat yerleştirdiğini açıkladı. Uzmanları bile şaşkına çeviren gizli tuzağın görüntüleri ortaya çıkarken, söz konusu sistemin fırlatılan füzelerin hava savunma sistemlerinden kaçmasına yardımcı olduğu açıklandı.

Amerikan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerin gizemli bir mühimmata sahip olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine göre gizli mühimmatların her biri yaklaşık bir 30 cm uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip. İddialara göre gizemli mühimmat Rusya'nın sınır ötesinden fırlattığı İskender-M kısa menzilli balistik füzelerine bağlı ve füzeler hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını algıladığında devreye giriyor. Her bir mühimmat düşman radarlarını yanıltmak için sinyal üreten elektronik bir mekanizma ve füzeleri etkileyecek ısıya sahip.

Antalyada korkutan olay

Antalya'da korkutan olay

Traktörle 12 metrelik kuyuya düştü.
Bir apartmana daha saldırı

Bir apartmana daha saldırı

Rusların Kiev'de vurduğu 16 katlı binadaki 4 kişi öldü.
Rusyadan ABDye misilleme

​Biden, Blinken da dahil 13 kişiye yaptırım.

Adalete giden yola böyle ışık tutuyorlar.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak.

Erdoğan: Diyarbakır annelerini kaldıkları otele çağırdılar, ayaklarına gidemediler.

"Ona teşekkür edip, hediye vermek istiyorum"

​En'lerin köprüsünde hummalı hazırlık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.