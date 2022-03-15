Rus füzelerindeki gizemli teknoloji uzmanları şaşırttı: İlk kez gördük

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Lideri Vladimir Putin'in hedeflerine istediği sürede varamaması konuşulurken Ukrayna tarafında da Rus silahlarına karşı farklı direniş yöntemleri geliştiriliyor.

UZMANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

ABD'li istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği füzelere gizemli bir mühimmat yerleştirdiğini açıkladı. Uzmanları bile şaşkına çeviren gizli tuzağın görüntüleri ortaya çıkarken, söz konusu sistemin fırlatılan füzelerin hava savunma sistemlerinden kaçmasına yardımcı olduğu açıklandı.

Amerikan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerin gizemli bir mühimmata sahip olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine göre gizli mühimmatların her biri yaklaşık bir 30 cm uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip. İddialara göre gizemli mühimmat Rusya'nın sınır ötesinden fırlattığı İskender-M kısa menzilli balistik füzelerine bağlı ve füzeler hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını algıladığında devreye giriyor. Her bir mühimmat düşman radarlarını yanıltmak için sinyal üreten elektronik bir mekanizma ve füzeleri etkileyecek ısıya sahip.