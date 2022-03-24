Rus gazeteci Oksana Baulina Kiev'de öldürüldü: Ukrayna'da bir ayda 7 basın mensubu hayatını kaybetti

Bağımsız haber sitesi The Insider için çalışan Rus gazeteci Oksana Baulina Rusların Kiev'e düzenlediği topçu saldırısında hayatını kaybetti .
- Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Podil semtinde Rus birliklerinin bombalı saldırılarının meydana getirdiği hasarı görüntülüyordu. The Insider'ın açıklamasına göre Rus saldırısında Oksana Baulina ile birlikte bulunan bir sivil daha hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.
Baulina, The Insider sitesi için Kiev ve Lviv'den haberler yapmıştı.
RUS MUHALİF LİDER NAVALNI İLE BERABER ÇALIŞTI
42 yaşındaki Baulina, kariyerine 'Time Out Moscow' ve 'In Style' gibi hayata dair haberler yapan dergilerde başlamış fakat 10 yıllık bir sürecinin ardından siyasi işlere kaymış ve Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yolsuzluk karşıtı derneğinden yapımcı olarak görev almıştı.
Navalni'nin kurduğu Etkin Yolsuzluk Karşıtı Derneği, geçen yıl Putin yönetimi tarafından illegal ilan edilmiş, Oksana Baulina ve çalışanlar Rusya'yı terk etmişti.
7 YABANCI GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir ay geride kalırken bu sürede ülkede görev yapan 7 gazeteci hayatını kaybetti.
- Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası'nın (PEC), Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki gazetecilere ilişkin raporunda Ukrayna genelinde 3 bine yakın yabancı uyruklu gazeteci çalıştığı ve bu gazetecilerden 6'sının Rus saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
- Rus güçlerinin saldırılarda 8 yabancı gazeteci yaralanırken, 2 gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.
Rus gazeteci Oksana Baulina'nın dün hayatını kaybetmesiyle Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin sayısı 7'ye yükseldi.