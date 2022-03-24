Rus gazeteci Oksana Baulina Kiev'de öldürüldü: Ukrayna'da bir ayda 7 basın mensubu hayatını kaybetti

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Doktorlara 5 yılda 6 bin ‘tıbbî hata’ davası açıldı

Doktorlara 5 yılda 6 bine yakın ‘tıbbî hata’ (malpraktis) davası açıldı. Bunlardan 178’i kabul, bin 11’i kısmen kabul edildi. 172 milyon liralık tazminata hükmedildi. En çok acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum ile genel cerrahi branşına dava açıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan uzaklaştıklarına dikkati çekti. Bu sorunu çözmek için Meclis’e sunulan teklife göre, tazminatları artık devlet ödeyecek.