Dünya Rus gazeteci Oksana Baulina Kievde öldürüldü Ukraynada bir ayda 7 basın mensubu hayatını kaybetti
AVRUPA

Rus gazeteci Oksana Baulina Kiev'de öldürüldü: Ukrayna'da bir ayda 7 basın mensubu hayatını kaybetti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görev yapan gazeteci Oksana Baulina'nın (42) Rus güçlerinin saldırısı sonucu öldüğü belirtildi. The Insider'dan yapılan açıklamaya göre; Baulina, Podil semtinde oluşan hasarı çekerken topçu ateşi nedeniyle öldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Rus gazeteci Oksana Baulina Kievde öldürüldü: Ukraynada bir ayda 7 basın mensubu hayatını kaybetti
Oksana Baulina

Bağımsız haber sitesi The Insider için çalışan Rus gazeteci Oksana Baulina Rusların Kiev'e düzenlediği topçu saldırısında hayatını kaybetti .

  • Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Podil semtinde Rus birliklerinin bombalı saldırılarının meydana getirdiği hasarı görüntülüyordu. The Insider'ın açıklamasına göre Rus saldırısında Oksana Baulina ile birlikte bulunan bir sivil daha hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Baulina, The Insider sitesi için Kiev ve Lviv'den haberler yapmıştı.

RUS MUHALİF LİDER NAVALNI İLE BERABER ÇALIŞTI

42 yaşındaki Baulina, kariyerine 'Time Out Moscow' ve 'In Style' gibi hayata dair haberler yapan dergilerde başlamış fakat 10 yıllık bir sürecinin ardından siyasi işlere kaymış ve Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yolsuzluk karşıtı derneğinden yapımcı olarak görev almıştı.

Navalni'nin kurduğu Etkin Yolsuzluk Karşıtı Derneği, geçen yıl Putin yönetimi tarafından illegal ilan edilmiş, Oksana Baulina ve çalışanlar Rusya'yı terk etmişti.

Oksana Baulina
Oksana Baulina

7 YABANCI GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir ay geride kalırken bu sürede ülkede görev yapan 7 gazeteci hayatını kaybetti.

  • Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası'nın (PEC), Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki gazetecilere ilişkin raporunda Ukrayna genelinde 3 bine yakın yabancı uyruklu gazeteci çalıştığı ve bu gazetecilerden 6'sının Rus saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
  • Rus güçlerinin saldırılarda 8 yabancı gazeteci yaralanırken, 2 gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.

Rus gazeteci Oksana Baulina'nın dün hayatını kaybetmesiyle Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Ukrayna'daki çatışmalarda 6 gazeteci hayatını kaybetti
DÜNYA
Ukrayna'daki çatışmalarda 6 gazeteci hayatını kaybetti
Fiziki altın bulmak zorlaşacak

'Fiziki altın bulmak zorlaşacak'

Uzman isimden yatırım yapacaklara uyarı.
Dünyanın en iyi futbolcusu burada

'Dünyanın en iyi futbolcusu burada'

Kaptan Burak Yılmaz'ın Portekiz'deki sözleri dikkat çekti.
Türkiye sizi bekliyor

Türkiye sizi bekliyor

​YÖK'ten Ukraynalı akademisyenlere çağrı: Çalışmalarınızı üniversitelerimizde yapın.

Kadın gazeteci Ukrayna'da öldürüldü

Kadın gazeteci Ukrayna'da öldürüldü

Oksana Baulina'nın öldürülmesiyle ülkede hayatını kaybeden gazeteci sayısı 7 oldu.
Savaşın fotoğrafı hep aynı

Savaşın fotoğrafı hep aynı

​Suriye'deki fotoğraf karelerinin benzeri bu kez Ukrayna'da görülüyor.
Yukarıdan savaş

Yukarıdan savaş

​Uydu fotoğrafları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini böyle görüntüledi.
Rusya’yı G20’den çıkarma planı

Rusya’yı G20’den çıkarma planı

G20 ülkeleri Rusya'yı üyelikten çıkarmanın yollarını tartışıyor.
Savaşı bitirelim

Savaşı bitirelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde liderlere seslenecek.
Suriye’deki Rus askeri Ukrayna’ya gidiyor

Suriye’deki Rus askeri Ukrayna’ya gidiyor

​Ukrayna'da istediği sonucu alamayan Moskova taktik değiştirdi.
Avrupa’da gıda krizi

Avrupa’da gıda krizi

​Marketlerin rafları bomboş kaldı.
Yaptırımdan caydılar

Yaptırımdan caydılar

​Bazı batılı şirketlerin Rusya ambargosu kısa sürdü.
Teknofest'le global oldular

Teknofest'le global oldular

​Teknofest iş fikirlerine sağladığı destekle girişimcileri global pazarlara taşıyor.
Güle güle git canım

Güle güle git canım

​Bingöl şehitlerimizi ebediyete uğurladık.
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbî hata' davası açıldı

Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbî hata' davası açıldı

Hekimlerin tazminat ödeme tehdidi kalkacak: Devlet ödeyecek.
Yaralı hasmını doktorun gözü önünde öldürdü

Yaralı hasmını doktorun gözü önünde öldürdü

​Acil serviste dehşet: Ateş açıp doktorun kafasına silah dayadı.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzalandı: Mağdur kadının soyadına kodlama
Gündem

Kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzalandı: Mağdur kadının soyadına kodlama

Bundan böyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki kadınlara verilen randevularda isimlerinin yanı sıra soyadlarından ilk iki harfin yer aldığı bir süreç izlenecek. İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre, kadın istihdamı öncelenecek ve bilinçlendirici eğitim programları düzenlenecek.
Doktorlara 5 yılda 6 bin ‘tıbbî hata’ davası açıldı
Gündem

Doktorlara 5 yılda 6 bin ‘tıbbî hata’ davası açıldı

Doktorlara 5 yılda 6 bine yakın ‘tıbbî hata’ (malpraktis) davası açıldı. Bunlardan 178’i kabul, bin 11’i kısmen kabul edildi. 172 milyon liralık tazminata hükmedildi. En çok acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum ile genel cerrahi branşına dava açıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan uzaklaştıklarına dikkati çekti. Bu sorunu çözmek için Meclis’e sunulan teklife göre, tazminatları artık devlet ödeyecek.
Maske üreticisi makas değiştirdi
Ekonomi

Maske üreticisi makas değiştirdi

Pandemi döneminde başarılı bir sınav veren Türkiye’deki maske üreticisi, azalan taleple beraber farklı ürün ve sektörlere yönelmeye başladı. Birçok firma kullanılmamış kumaşları artık hasta bezi üretiminde kullanıyor. Solunum cihazı ve dezenfektan üreticisi ise yurt dışı pazarlara açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.