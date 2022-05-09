Dünya Bulgaristandan Avrupa Birliğine Rusya ve petrol resti
AVRUPA

Bulgaristan'dan Avrupa Birliği'ne Rusya ve petrol resti

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev, Rusya'dan petrol alımına ilişkin önerilen yasakta değişiklik yapılmaması halinde Avrupa Birliği yaptırımlarını veto edeceklerini belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
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Avrupa Birliği hükümetlerinin, Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle Rusya'ya karşı sert yaptırımları müzakere etmesi ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bitirmek istemesi Rus enerjisine en çok bağımlı olan ülkelerin alternatif isteğini gündeme getirdi.

AB, bu ülkelerin ambargonun etkileriyle başa çıkabilmelerini sağlamak için dün yeni bir müzakere planladı.

Bulgaristan kabul etmedi

Reuters'in haberine göre; Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev de gece saatlerinde yaptığı açıklamada "Müzakereler yarın, salı günü de devam edecek. Liderlerin bir araya gelmesi gerekebilir. Pozisyonumuz çok açık. Bazı ülkeler için bir derogasyon (özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme) olursa biz de derogasyon almak istiyoruz. Aksi takdirde yaptırımları desteklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üç ülke de daha yasağın askıya alınmasını istedi

Macaristan, Slovakya ve Çekya, tamamı büyük ölçüde Sovyet döneminden kalma boru hatları yoluyla Rus ham petrolüne bağlı. Bu ülkeler, alternatif kaynakları güvence altına almak için yasağın askıya alınmasını istedi. Bulgaristan da derogasyon talep etti.

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