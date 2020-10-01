Rus güvenlik uzmanı: Türkiye'nin Kafkaslar'a müdahil olması Rusya'nın kabusu olur

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik 72 saat: Türkiye dengeleri değiştirdi

Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona çok sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi. Bu operasyonlarda en fazla öne çıkan konu Türk SİHA'larının aktif faaliyetleri oldu. SİHA'lar çok sayıda Ermeni askerini, zırhlı aracını ve hava savunma sistemini imha etti. Peki Dağlık Karabağ işgali sona erecek mi? Bu çatışma nereye evrilecek? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, çatışmalardan bugüne kadar geçen 72 saati tüm detayları ile ele aldı.