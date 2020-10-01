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Dünya Rus güvenlik uzmanı Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur
ASYA

Rus güvenlik uzmanı: Türkiye'nin Kafkaslar'a müdahil olması Rusya'nın kabusu olur

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonları Rusya'da endişelere neden oldu. Türk SİHA'larının bu harekatta aktif rol alması sayesinde Azerbaycan ordusu çok önemli ilerlemeler kaydetti. Türkiye'nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti, "Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şubat ayında Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etmişti.
Şubat ayında Azerbaycan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'e tespih hediye etmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayanan çatışma, jeostratejik açıdan da önemli görülüyor.

Temmuz ayında Ermeistan ordusunun başlattığı saldırıların ardından Türkiye ve Azerbaycan askeri işbirliğini daha da güçlendirme yoluna gitti.

  • Türkiye ve Azerbaycan önemli askeri tatbikatlara imza attı. Azerbaycan ordusu son harekatta bunun meyveleri alındı.

ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ

27 Eylül Pazar günü Ermenistan'ın açtığı ateşe çok sert yanıt verildi. 5 gün boyunca devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusu çok büyük kayıplar verdi.

TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

RadioFreeEurope haber sitesine konuşan Rus Güvenlik Analisti Aleksandr Golts, Türkiye'nin son gelişmelere müdahil olmasının Kafkasya'da dengeleri değiştirebileceğini söyledi.

  • "Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir."

RUSYA BÖLGEYİ SİLAHLANDIRIYOR

Golts uzun yıllardır Rusya'nın bölgeyi silahlandırdığını ve Azerbaycan-Ermenistan'ın silahlanma yarışına girdiğini söyledi.

Bunun riskli bir politika olduğunu sölyeyen Golts, MİNSK üçlüsü oluşturan Fransa, ABD ve Rusya'nın bu çatışmalara sessiz kaldığına dikkat çekti.

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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik 72 saat: Türkiye dengeleri değiştirdi
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik 72 saat: Türkiye dengeleri değiştirdi
Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona çok sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi. Bu operasyonlarda en fazla öne çıkan konu Türk SİHA'larının aktif faaliyetleri oldu. SİHA'lar çok sayıda Ermeni askerini, zırhlı aracını ve hava savunma sistemini imha etti. Peki Dağlık Karabağ işgali sona erecek mi? Bu çatışma nereye evrilecek? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, çatışmalardan bugüne kadar geçen 72 saati tüm detayları ile ele aldı.


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Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
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Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

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'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

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​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

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PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

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