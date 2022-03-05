​Rus işgali altında soğuk havaya dayanamayan bebek hayatını kaybetti

Rus işgalinin tüm şiddetiyle devam ettiği soğuk kış günlerinde bir çocuk daha vefat etti.
Kharkiv’deki bombardımandan korunmak için annesiyle günlerce sığınakta kalıp zatürre olan 40 günlük Tacik Amir bebek hayatını kaybetti.
Bebeğin cenze namazını Lviv Camii imamı Şeyh Murat Süleymanov kıldırdı.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 20 km kuzeyindeki İrpin'de Rus savaş uçakları binaların arasında alçak uçuş yapıp her bir noktaya bomba bırakıyor. Kiev ile İrpin'i birbirinden ayıran İrpin Köprüsü, olası Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusunca havaya uçuruldu.<br>Bölgede yaşayan yüz binlerce kişi arabalarıyla köprüye ulaştıktan sonra yaya olarak güvenli bölgeye geçmeye çalışıyor. İrpin Nehri üzerine atılan tahtalar sivilleri hayata bağlayan tek geçiş noktası.<br><br>
<br>Genç-yaşlı kadın-erkek binlerce kişi yanlarına aldıkları hayvanları ve küçük bavullarıyla tahta köprünün üzerinden Kiev'e kaçıyor. Askerler, sivillerin bu noktadan güvenli geçişini uçaksavarlarla nöbet tutarak sağlıyor. Köpeğiyle birlikte nehri geçen Mariya Vanko, \"Yaşasın Ukrayna\" diye bağırıyor.<br>
Günlerdir Ruslar tarafından bombalandıklarını söyleyen Krsitina Kushnir de, \"Savaş uçakları evleri vuruyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yanımıza aldığımız birkaç parça eşya ile birlikte evden çıkmaya karar verdik. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz\" dedi.<br><br>BM ise 24 Şubat'tan bugüne kadar saldırılarda bini aşkın sivilin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.<br><br><br>
<br>KADIN ASKER ALONA'NIN AYDINLIK GELECEK UMUDU<br><br>Hayat köprüsü şehrin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce kişiye umut olurken Ukrayna ordusu da geçişlerini bu tahta köprü üzerinden gerçekleştiriyor. Askerler, mühimmatlar, yemekler bu köprü üzerinden geçiyor. Kadın asker Alona, \"Bir cephedeyiz ama arkamızda binlerce kadın var. Hepsine minnettarız. Bu savaş bittiğinde çocuklarımıza aydınlık bir gelecek vereceğiz\" diyor.<br><br>
LEMURA ÇOK ÖZEL İSİM<br><br>Kiev Hayvanat Bahçesi'nde bulunan binlerce hayvan saldırılar yüzünden sığınaklara indirildi.<br>
Ukrayna ordusu havaya uçurdu: Yüz binler Kiev'de 'Hayat' köprüsünde geçiyor
Kiev ile 20 km uzağındaki İrpin'i birbirinden ayıran İrpin Köprüsü, olası Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçuruldu. Sivillerin bölgeden tahliyesi nehir üzerine atılan tahtalarla sağlanıyor.
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