Dünya Rus işgalinde 31inci gün Karşılıklı itiraflar
AVRUPA

Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 31'inci gününe girdi. İki tarafa da ağır sonuçlar doğuran savaşta bugüne kadar resmi rakamlara göre en az 1081 sivil hayatını kaybetti. Rus ordusu, 1351 askerlerinin öldüğünü Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askeri kaybının olduğunu açıkladı. Analistler, işgal saldırıları nedeniyle Ukrayna Devleti'nin en az 63 milyar dolarlık zararı olduğunu duyurdu. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus işgalinde 31inci gün: Karşılıklı itiraflar
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Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, birinci ayını geride bıraktı. Başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşatan Rusya, geride kalan 30 günün raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rusya, Ukrayna ordusunun, 14 binden fazla askerinin öldüğünü, yaklaşık 16 bin askerinin ise yaralandığı açıkladı. Rus ordusu ise 1351 askerlerinin öldüğünü 3 bin 825'inin de yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler ise, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın altyapısına verilen zararın yaklaşık olarak 63 milyar dolar olduğu öne sürüldü. Araştırmayı yapan analistler, son bir haftadaki zararın 3,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İşte karşılıklı itirafların yaşandığı Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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