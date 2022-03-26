Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, birinci ayını geride bıraktı. Başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşatan Rusya, geride kalan 30 günün raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rusya, Ukrayna ordusunun, 14 binden fazla askerinin öldüğünü, yaklaşık 16 bin askerinin ise yaralandığı açıkladı. Rus ordusu ise 1351 askerlerinin öldüğünü 3 bin 825'inin de yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler ise, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın altyapısına verilen zararın yaklaşık olarak 63 milyar dolar olduğu öne sürüldü. Araştırmayı yapan analistler, son bir haftadaki zararın 3,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

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İşte karşılıklı itirafların yaşandığı Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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