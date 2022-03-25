Dünya Rus işgalinin Ukraynaya zararı 63 milyar dolar
AVRUPA

Rus işgalinin Ukrayna'ya zararı: 63 milyar dolar

Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın altyapısına verilen zararın yaklaşık olarak 63 milyar dolar olduğu öne sürüldü. Araştırmayı yapan analistler, son bir haftadaki zararın 3,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rus işgalinin Ukraynaya zararı: 63 milyar dolar
Arşiv

Kiev Ekonomi Okulunun (KSE) Analitik Bölümü'nce yayımlanan rapora göre, Rusya'nın açtığı savaşın 24 Mart itibarıyla Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararı 62 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplayan analistler, bu miktarın sadece geçen hafta 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

BM Ukrayna'daki acı bilançoyu duyurdu: 1081 sivil öldürüldü
DÜNYA
BM Ukrayna'daki acı bilançoyu duyurdu: 1081 sivil öldürüldü

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARINDA ZARAR GÖREN YAPILAR

Analistler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başından bu yana Rus ordusunca 8 binden fazla yol, 260 köprü, 4 bin 431 konut, 92 fabrika veya işletme, 378 eğitim kurumu, 138 sağlık tesisi, 2 liman, 8 sivil ve 10 askeri havaalanı ile aralarında nükleer santralin de bulunduğu 8 elektrik santraline zarar verildiğini veya yıkıldığını hesapladı.

ABD Başkanı Biden Polonya sınırından Rusya'ya gözdağı verdi: 12 bin asker daha gelecek
FOTOĞRAF 9
Title
Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.
Title
Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti.
Title
Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.
Title
Biden, \"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum.\" ifadelerini kullandı.
Title
Burada askeri personele de seslenen Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Title
\"Demokrasiyi savunmak vahşeti önlemek için buradayız. Bundan 5 sene sonra bundan 10 sene sonra hiçbir şey aynı şekilde kalmayacak ama demokrasi ve bizim ortak değerlerimiz ayakta kalacak.
Title
Yaptığınız iş gerçekten çok belirleyici. Bizim kutsal bir görevimiz var. Benim oğlum Irak'ta görev yaptı Kosova'da görev yaptı. Avrupa'nın yanında olacaksınız. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek. Toplamda 100 bin kişilik birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz. Sizler en iyilersiniz. Tek bir basit sebep için buradayım, size teşekkür etmek.\"
Title
Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.
Title
Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Biden Polonya sınırından Rusya'ya gözdağı verdi: 12 bin asker daha gelecek
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti. Burada yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözdağı veren Biden, 12 bin askerin daha bölgeye sevk edileceğini söyleyerek, "Toplamda 100 bin kişilik birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz." dedi.

Güngörende pitbull tarafından ısırılmıştı

Güngören'de pitbull tarafından ısırılmıştı

​Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı.
Araba almak için gitti cenazesi geldi

Araba almak için gitti cenazesi geldi

​Bir kenti yasa boğan ölüm: "Bu tüm Türkiye'ye yapılmıştır."
Rus işgalinin Ukraynaya zararı: 63 milyar dolar

Sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Ay-Yıldızlı <br>formayı giyecek

Ay-Yıldızlı
formayı giyecek

Almanlar çok istemişti, Türkiye'yi tercih etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.