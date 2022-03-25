Rus işgalinin Ukrayna'ya zararı: 63 milyar dolar

Kiev Ekonomi Okulunun (KSE) Analitik Bölümü'nce yayımlanan rapora göre, Rusya'nın açtığı savaşın 24 Mart itibarıyla Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararı 62 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplayan analistler, bu miktarın sadece geçen hafta 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

DÜNYA BM Ukrayna'daki acı bilançoyu duyurdu: 1081 sivil öldürüldü

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARINDA ZARAR GÖREN YAPILAR

Analistler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başından bu yana Rus ordusunca 8 binden fazla yol, 260 köprü, 4 bin 431 konut, 92 fabrika veya işletme, 378 eğitim kurumu, 138 sağlık tesisi, 2 liman, 8 sivil ve 10 askeri havaalanı ile aralarında nükleer santralin de bulunduğu 8 elektrik santraline zarar verildiğini veya yıkıldığını hesapladı.

FOTOĞRAF 9 Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı. Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti. Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti. Biden, \"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum.\" ifadelerini kullandı. Burada askeri personele de seslenen Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: \"Demokrasiyi savunmak vahşeti önlemek için buradayız. Bundan 5 sene sonra bundan 10 sene sonra hiçbir şey aynı şekilde kalmayacak ama demokrasi ve bizim ortak değerlerimiz ayakta kalacak. Yaptığınız iş gerçekten çok belirleyici. Bizim kutsal bir görevimiz var. Benim oğlum Irak'ta görev yaptı Kosova'da görev yaptı. Avrupa'nın yanında olacaksınız. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek. Toplamda 100 bin kişilik birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz. Sizler en iyilersiniz. Tek bir basit sebep için buradayım, size teşekkür etmek.\" Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor. ABD Başkanı Biden Polonya sınırından Rusya'ya gözdağı verdi: 12 bin asker daha gelecek ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret ederek, hizmetleri için onlara teşekkür etti. Burada yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözdağı veren Biden, 12 bin askerin daha bölgeye sevk edileceğini söyleyerek, "Toplamda 100 bin kişilik birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz." dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder