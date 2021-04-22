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Dünya Rus istihbaratından Kırımda casusluk operasyonu Bir Rus gözaltında
ASYA

Rus istihbaratından Kırım’da 'casusluk' operasyonu: Bir Rus gözaltında

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen bir Rus vatandaşını gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Rus istihbaratından Kırım’da casusluk operasyonu: Bir Rus gözaltında
İsmi açıklanmayan Rus vatandaşın önce ifadesinin alındığı, daha sonra mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’u gizli bilgileri topladığı gerekçesiyle gözaltına alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün de Kırım’da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Kırım’ın Akmescit şehrinde Rus vatandaşının Rus ordusunun Karadeniz filosuna dair gizli verileri topladığı, bu bilgileri Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın istihbarat merkezine göndermeyi hedeflediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir Rus vatandaşının önce ifadesinin alındığı, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

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Vatana ihanetten yargılanacak

Casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus vatandaşının 2 ay sonraki duruşma süresine kadar tutuklu kalacağı ve "vatana ihanet" suçlamasıyla 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı öğrenildi.

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