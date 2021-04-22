Rus istihbaratından Kırım’da 'casusluk' operasyonu: Bir Rus gözaltında

Geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’u gizli bilgileri topladığı gerekçesiyle gözaltına alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün de Kırım’da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Kırım’ın Akmescit şehrinde Rus vatandaşının Rus ordusunun Karadeniz filosuna dair gizli verileri topladığı, bu bilgileri Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın istihbarat merkezine göndermeyi hedeflediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir Rus vatandaşının önce ifadesinin alındığı, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

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Vatana ihanetten yargılanacak

Casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus vatandaşının 2 ay sonraki duruşma süresine kadar tutuklu kalacağı ve "vatana ihanet" suçlamasıyla 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı öğrenildi.

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