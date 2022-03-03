Dünya Rus jetleri İsveç hava sahasını ihlal etti
AVRUPA

Rus jetleri İsveç hava sahasını ihlal etti

İsveç Hava Kuvvetleri, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, İsveç’in, Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti.



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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rus jetleri İsveç hava sahasını ihlal etti
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İsveç Hava Kuvvetleri, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç’in, Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti.

Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini ifade etti. Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya’nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.

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