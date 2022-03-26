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Rus kreşlerde çocuklara 'savaşa destek' eğitimi: Öğretmenler kovulmaktan korkuyor

Rusya'daki kreşler, küçük çocuklara Ukrayna'daki savaşı desteklemeyi öğreten dersler vermek zorunda kalıyor. Öğretmenler propaganda kampanyasına uymadıkları takdirde kovulacaklarından veya maaşlarının kesileceğinden korkuyorlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus kreşlerde çocuklara savaşa destek eğitimi: Öğretmenler kovulmaktan korkuyor
Rusya'daki bir kreşte 'savaşa destek' köşesi.

Rusya'daki kreşler, küçük çocuklara Ukrayna'daki savaşı desteklemeyi öğreten dersler vermek zorunda kalıyor.

Vice World News'e konuşan Rus öğretmenler, Moskova'nın propaganda savaşının bir parçası olarak küçük çocuklara "kötü düşmanları" yenme konusunda dersler vermeye zorlandıklarını söyledi.

Öğretmenler propaganda kampanyasına uymadıkları takdirde kovulacaklarından veya maaşlarının kesileceğinden korkuyorlar.


VATANSEVER ETKİNLİKLER

Üç yaşında olan okul öncesi eğitim gören çocuklar ve öğretmenlerine, askeri donanma çizme, karda Rus bayraklarını sprey boyayla boyama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dersler ve Rus askeri harekatının sembolleri haline gelen "Z" ve "V" harflerini tanıtan fotoğraf çekimlerini içeren "vatansever" etkinliklere katılmaları emredildi.

Adının gizli kalması koşuluyla VICE World News'e konuşan Nijni Novgorod kentindeki bir kreş öğretmeni, "Bizden ebeveynlerle çalışmamızı ve çizim yarışmaları düzenlememizi istediler" dedi.

  • Bazı meslektaşlarının, küçük çocukların kötü bir düşmanı yenebilecek çizgi film karakterleri icat etmekle görevlendirildiği dersler verdiğini söyledi.

Bir bütün olarak toplumda olduğu gibi kreşlerde işgale verilen desteğin en yaygın gösterilerinden biri, yetkililer ve devlet televizyonu tarafından popüler hale gelmeden önce tanınmaya yardımcı olmak için Rus askeri araçlarına çizilen "Z" harfinin kullanılması oldu.

'Z' ÇİZİP BOYUYORLAR

Ülkenin dört bir yanındaki kreşlerde, çocuklar ve Z'leri çizip boyayarak ya da dev, insan Z'leri oluşturmak için karlı oyun alanlarına alındılar.

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