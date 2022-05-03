Rus mayını nedeniyle iki bacağını da kaybeden hemşire hastanede evlendi

\"BENİ EVİN İÇERİSİNDEN ÇEKİP DARBETMEYE BAŞLADI\" <br><br>Endüstri Mühendisi İlkem Onur Cengiz (33), binada 5 yıldır kiracı olduğunu belirterek, \"2018 senesinden beri oturduğum binada yaşıyorum. Bundan bir sene, yani önce de bir alt katta yaşıyordum. Son 6 ayda, bildiğiniz üzere Beyoğlu'nda kiralar aşırı bir şekilde yükseldi ve bu nedenle benim gibi eski kiracıların ödediği kiralar gündeme göre çok düşük kaldı. Bir sürü ev sahibi kiracılarını çeşitli nedenlerle çıkarmaya başladı. Sene başında benim ev sahibim de yılsonunda kirayı tekrar konuşmak istediğimde bana sene sonunda bu evi bırakmamı istediğini söyledi. Ben kendisine, günün piyasa şartlarında kirayı tekrar değerlendirebileceğimizi, enflasyon artışının farkında olduğumu, bu nedenden dolayı da kirayı yükseltmesine karşı çıkmayacağımı söylememe rağmen bu apartmanın kendisine ait olduğunu ve bir apart otele dönüştürmek istediğini ve beni çıkartmak istediğini söyledi\" diye konuştu.