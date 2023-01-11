Dünya Rus medyası duyurdu Rusya Türkiyeye dünyadan daha ucuza veriyor
AVRUPA

Rus medyası duyurdu: Rusya Türkiye'ye dünyadan daha ucuza veriyor

Rusya'da yayın yapan The Moscow Times gazetesi, Türkiye'ye ihraç edilen petrolün ne kadara satıldığını kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın 52 dolara satın aldığı Ural petrolünün, Türkiye'ye satıldığı fiyat belli oldu.

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Rus medyası duyurdu: Rusya Türkiyeye dünyadan daha ucuza veriyor
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Rus basını, Türkiye'ye ihraç edilen petrolün fiyatını açıkladı. Rusya'nın Türkiye'nin de aralarında olduğu 3 ülke için özel fiyat belirlediği ifade edildi. Dünyanın 52 dolara satın aldığı Ural petrolünün, Türkiye'ye satıldığı fiyat belli oldu.

Bloomberg'in aktardığı verilere göre, 6 Ocak 2023 tarihinde Brent petrolün varil fiyatı 78,57 dolar iken, Rusya'nın Ural petrolünde fiyat 37,80 dolara kadar geriledi.

Rusya'nın en çok ihracat yaptığı petrol türü olan Ural petrolünün fiyatı ile Brent petrol arasındaki fark Ukrayna savaşının ardından gelen yaptırımlarla açılmıştı.

Petrolde Avrupa pazarını kaybeden Rusya ihracat için Çin ve Hindistan'a yönelirken, fiyatı da kırmıştı. Türkiye de Ural petrolünün en büyük alıcılarından biri olarak öne çıkmıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı, indirimli fiyatın etkisiyle 2022'de ikiye katlandı.

EPDK'nın son raporuna göre, Ekim 2021'de 1,1 milyon ton olan Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı, Ekim 2022'de 2,2 milyon tona yükseldi. Ekim 2021'de yüzde 26,6 olan Türkiye'nin ithalatında Rus petrolünün payı, Ekim 2022'de yüzde 51,7'ye yükseldi.

2022 yılında Türkiye'nin toplam enerji ithalatı, 2021 yılına göre yüzde 91,6 artışla 97,1 milyar dolara yükselmişti.

TÜRKİYE'YE ÖZEL FİYAT

Rus medyasından yansıyan haberlere göre, Ural petrolünü Türkiye'ye kaç dolara sattıklarını haberleştirdi. The Moscow Times'ta yer alan habere göre, dünyaya 52 dolardan satılan Ural petrolünün varili, Türkiye'ye 38 dolara satılıyor.

Hindistan, Çin ve Türkiye'nin içinde olduğu bu 3 ülke dışında bu fiyata Avrupa ülkeleri ulaşamazken ABD ambargosu sebebiyle günlük 400 bin varilden 55 bin varile kadar bir düşüş gerçekleşti. Bu yüzde 88'lik bir düşüş olduğu anlamına geliyor.

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