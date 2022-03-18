Rus medyası: Tüm arabulucular arasında en aktif Türkiye

Saffet Özdemir

Vestikavkaza’da "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ana arabulucu oldu” başlıklı bir analiz yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye müzakereleri aktif şekilde yürütüyor"

"Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'un Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin başarılı ve verimli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, herhangi bir arabuluculuk, çatışan tarafların bir uzlaşma için rızasına bağlı. Türkiye, İsrail'den farklı olarak sadece mekanlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus ve Ukraynalı meslektaşları arasında müzakereleri aktif bir şekilde yürütüyor.

Ankara'nın Batı'nın baskısı altındaki Kiev ve Moskova için önemi artıyor. Aynı zamanda, Türkiye, pozisyonların yakınlaşması için koşullar yaratabilir. Sonuç olarak, Belarus dışında tüm arabulucular arasında Türkiye'nin en aktif olduğu görülüyor."

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