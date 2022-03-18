Dünya Rus medyası Tüm arabulucular arasında en aktif Türkiye
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Rus medyası: Tüm arabulucular arasında en aktif Türkiye

Rusya-Ukrayna arasındaki krizin çözümü için çok önemli bir yol oynayan Türkiye, barışın sağlanması için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. Bu durum dünya medyasında yankı uyandırdı. Rusya merkezli haber sitesi olan VestiKavkaza’da bir Türkiye analizi yayımlandı. Yazıda, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yaptığına dikkat çekilerek "Belarus dışında, tüm arabulucular arasında Türkiye'nin en aktif olduğu görülmektedir." ifadesine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus medyası: Tüm arabulucular arasında en aktif Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Saffet Özdemir

Vestikavkaza’da "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ana arabulucu oldu” başlıklı bir analiz yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye müzakereleri aktif şekilde yürütüyor"

"Türk ve Rus Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'un Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin başarılı ve verimli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, herhangi bir arabuluculuk, çatışan tarafların bir uzlaşma için rızasına bağlı. Türkiye, İsrail'den farklı olarak sadece mekanlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus ve Ukraynalı meslektaşları arasında müzakereleri aktif bir şekilde yürütüyor.

Ankara'nın Batı'nın baskısı altındaki Kiev ve Moskova için önemi artıyor. Aynı zamanda, Türkiye, pozisyonların yakınlaşması için koşullar yaratabilir. Sonuç olarak, Belarus dışında tüm arabulucular arasında Türkiye'nin en aktif olduğu görülüyor."

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