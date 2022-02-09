Dünya Rus medyası Türkiye bağımsız bir güç merkezine dönüşüyor
AVRUPA

Rus medyası: Türkiye bağımsız bir güç merkezine dönüşüyor

Rusya merkezli haber sitesi olan Rusvesna.Su’da kapsamlı bir Türkiye analizi yayımlandı. Yazıda, Türkiye’nin kendi başına hareket ettiği belirtilerek, “Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek bağımsız bir güç merkezine dönüşüyor” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin güçlü demografik artışına ve koronavirüs şartlarına rağmen ekonomik büyümesinin arttığı görüşüne yer verildi. Rusya’nın konumunun da ele alındığı yazıda, Türkiye’nin çok kutuplu dünyada “yeni ve iddialı bir kutup ” olarak doğduğu aktarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus medyası: Türkiye bağımsız bir güç merkezine dönüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Saffet Özdemir

Tula Bölgesel Duma Milletvekili Vladimir Timakov tarafından bir Türkiye değerlendirmesi kaleme alındı. “Osmanlı İmparatorluğun Dönüşü” başlığı atılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Osmanlı’nın büyük hatırası"

"Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek bağımsız bir güç merkezine dönüşüyor. Türkiye, Sünni dünyanın merkezi ve Avrupa'nın en güçlü askeri gücü olan Osmanlı İmparatorluğu'nun eski büyüklüğünün hatırası. Türkiye’nin yükselmesi birkaç unsurla bağlantılı. 2020'de Türkiye, vatandaş sayısı bakımından Almanya'yı geride bırakarak yılda yarım milyondan bir milyona yükseldi. Bu durum güçlü bir demografik büyümenin sonucu. İkinci olarak ekonomik büyüme geliyor. Etraftaki herkes, en azından pandemi öncesi seviyelere dönmeyi umarak koronavirüs krizinin yaralarını sararken , Türkiye'nin GSYİH'si iki yılda yaklaşık yüzde 10 arttı. İhracat yaklaşık bir buçuk kat daha artarak büyüdü. Erdoğan ve Zelensky arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Türk malları için başka bir pazar açacak."

"Yeni ve iddialı bir kutup"

"Türkiye ikliminin Rusya gibi bir takım zorunlu harcamaları gerektirmediği gerçeğini hesaba katarsak, Türkiye'nin gerçek tüketim düzeyi zaten herhangi bir Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin düzeyini aşıyor. Bu, Türkiye'nin Sovyet sonrası alandaki birçok halk için Rusya'dan daha çekici bir merkez haline gelebileceği anlamına geliyor. Türkler Karadeniz'i kendi iç denizleri olarak görüyorlar ve Gürcistan ve Ukrayna'daki faaliyetleri böyle bir vizyonun yeniden canlanacağını gösteriyor. En azından onların gözünde Kırım meşru bir Türk beyliği. Antropolojide ve belki de dilde Kırım Tatarları, Türklere Kazan Tatarlarından daha yakın. İstanbul, bu akrabalığı kullanarak Kırım'ı resmi olarak olmasa da ekonomik ve siyasi varlığıyla kendi nüfuz alanına döndürmeyi umuyor. Bugün, Rusya’nın güneybatı sınırlarında çok kutuplu dünyanın yeni ve iddialı bir kutbu büyüyor. Daha doğrusu eskisi yeniden canlanıyor ve bu göz ardı edilemez."

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