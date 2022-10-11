Dünya Rus medyasından flaş iddia KKTCye konsolosluk açılacak iddiası
ASYA

Rus medyasından flaş iddia: KKTC'ye konsolosluk açılacak iddiası

Rusya'nın adım adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımaya doğru hamleler yapmaya başlayacağı iddia edildi. Rus basınına konuşan üst düzey kaynaklar, KKTC’ye direkt uçuşların başlayacağını ve başkent Lefkoşa’ya konsolosluk açılacağını öne sürdü.

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Rus medyasından flaş iddia: KKTCye konsolosluk açılacak iddiası
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Rusya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yeni diplomatik ilişkiler kuruluyor. Rus medyasında çıkan haberlere göre Rusya, KKTC ile yeni bir dönemin eşiğinde.

"KUZEY LEFKOŞA'DA RUS KONSOLOSLUĞU AÇILACAK"

Rus medyasına konuşan üst düzey kaynaklara göre Rusya, KKTC ile doğrudan uçuşlara yakında başlayacak. KKTC'nin Rusya tarafından da resmen tanınmasının bir adımı olarak görülen bu girişimin ardından konsolosluk ile ilgili de açıklamalar geldi.

  • İzvestiya gazetesine konuşan ismi açıklanmayan kaynaklara göre Rus hükümeti, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da "Kuzey Lefkoşa" adıyla bir konsolosluk açmak için girişimlere başladı.

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'10 BİNDEN FAZLA RUS YAŞIYOR'

Üst düzey isim, yaptığı açıklamada, "Kuzey Lefkoşa'da bir konsolosluk açmak için bir girişim üzerinde çalışıyoruz. Orada 10 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor ve konsolosluk hizmetleri şu anda onlar için mevcut değil. Böyle bir olasılıkta kurumun adı "Kuzey Lefkoşa Rus Konsolosluğu" olarak adlandırılacak. Bu konuyu yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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