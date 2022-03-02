Rus oligarklar yatlarını Maldivler ve Karadağ'a kaçırıyor

Son eklenenlerle birlikte AB'nin yaptırım uyguladığı Rus kişi sayısı 680'e yükseldi. AB ayrıca 53 kuruluşa da yaptırım uyguluyor. Yaptırım listesindekilerin mal varlıkları donduruluyor, bu kişilere seyahat yasağı getiriliyor, bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasına engel getiriliyor. ABD de oligarklara yaptırımlar uyguluyor.
- Yaptırım kararlarıyla Rus oligarkların malikaneleri, mülkleri; Batı dünyasındaki malvarlıklarına el koyulma tehdidi mevcut bulunurken, ABD medyası oligarkların lüks yatlarını Karadağ ve Maldivler'e taşımaya çalıştığını yazdı.
İNGİLTERE'DEN RUS BAYRAKLI GEMİLERE YAPTIRIM
Birleşik Krallık'ın Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps, tüm Birleşik Krallık limanlarının işletmecilerine yazdığı bir mektupta, "Ulaştırma Bakanlığı, Rus gemilerinin Birleşik Krallık limanlarına girmeye devam etmesini uygun görmüyor. Denizcilik sektörü uluslararası ticaretin temelidir ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarını kısıtlamak ve Rusya hükümetini sorumlu tutmak için üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.
- Shapps, ülkesindeki liman yetkililerine, Rusya ile bağlantılı herhangi bir kişi tarafından sahip olunan, kontrol edilen, kiralanan veya işletilen herhangi bir geminin yanı sıra, Rusya'da kayıtlı ve Rus bayrağı dalgalandıran gemiler ile belirlenmiş kişilerle bağlantılı birine ait herhangi bir gemiye limanları açmama çağrısında bulundu.
MALDİVLER'İN ABD İLE İADE ANLAŞMASI YOK
Gözlemlere göre son günlerde ABD Hazinesi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından liderler tarafından çok çeşitli yaptırımların açıklanmasından bu yana Rus oligarklara ait en az dört büyük yatın Karadağ ve Maldivler'e doğru hareket ettiği belirtiliyor. Maldivler'in ABD ile iade anlaşması yok.
- Rus oligrakların mal varlıklarını tespit etmek için çok taraflı bir Transatlantik görev gücü başlatan ABD'nin yanı sıra Fransa da, Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında el konulabilecek arabalar ve yatlar da dahil olmak üzere Rus oligarklarına ait mülklerin bir listesini oluşturuyor.
LUKOIL'İN BAŞKANI YATINI KARADAĞ'A GÖNDERİYOR
Rusya merkezli Lukoil'in başkanı Vagit Alekperov, yatını Karadağ'a gönderiyor. İspanya'nın Barselona kentinde bulunan yatın önümüzdeki günlerde Karadağ'a varması bekleniyor. Alekperov'un serveti 25 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
- Diğer Rus milyarderlere ait en az üç yat, Hint Okyanusu'nda bulunan küçük bir ülke olan Maldivler'e yaklaşıyor. Ada ülkesi, yıllardır Rusya'dan gelen turistlerin uğrak noktası olurken, Maldivler Turizm Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin turizm sektörü üzerinde büyük bir etkisi olacağını söylemişti.
Oleg Deripaska'nın Clio olarak bilinen yatı Sri Lanka'dan yaklaşık iki hafta önce ayrıldı ve kısa süre içinde Maldivler'e varması bekleniyor. Deripaska ve onunla bağlantılı şirketler, 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımlara maruz kalmıştı. Deripaska, Ukrayna'daki çatışmaya karşı çıkan birkaç Rusya oligarktan biri.
Ukraynalı bir denizci İspanya'nın Mallorca kentinde Port Adriano limanında demirli ve Rus silah ihracatçısı Rosoboronexport'un CEO'su ve Rusya helikopter federasyonu eski başkanı Alexander Mikheev'e ait bir yatı batırmaya çalışmakla suçlanarak tutuklanmıştı.