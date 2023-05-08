Rus ordusu açıklama yaptı: Wagner kararından vazgeçti

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İlerleyişlerinin sürdüğünü ve mühimmat beklediklerini kaydeden Prigojin, Wagner’in savaşın bir parçası olduğunu hatırlatarak Rus ordusu ile ortak operasyonların devam edeceğini ifade etti.
Wagner’in kurucusu Prigojin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mühimmat yetersizliği nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığını eleştirmiş, 10 Mayıs’ta kritik noktadaki Bakhmut kentinden çekileceklerini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.