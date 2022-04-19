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Dünya Rus ordusunda büyük kayıp Ukrayna 20 bin 800 askerini kaybettiğini duyurdu
AVRUPA

Rus ordusunda büyük kayıp: Ukrayna 20 bin 800 askerini kaybettiğini duyurdu

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Rus ordusunda büyük kayıp: Ukrayna 20 bin 800 askerini kaybettiğini duyurdu
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 169 uçak, 150 helikopter, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı araç, 386 top, 132 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri bin 495 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 158 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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