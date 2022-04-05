Rus ordusunun öldürdüğü oğlunu halıya sarıp gömdü​

Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan Iryna Kostenko, Putin'in güçlerinin 10 Mart'ta Kiev'in eteklerinde bulunan evine girip yağmaladığı ortaya çıktı. Bulundukları bölge Ruslar tarafından ele geçirilince evlerinden kaçmak zorunda kaldı.
27 yaşındaki oğlu Oleksei Kostenko ise geçtiğimiz ay evinin yakınında Rus askerleri tarafından öldürüldü.
Anne Iryna Kostenko, oğlunun cesedini hayvanların parçalamaması için el arabasıyla alıp bahçedeki bir halıya gömmek zorunda kaldı. Verdiği röportaj sırasında oğlunun bahçesindeki mezarını gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.
27 yaşındaki oğlu Oleksei Ukrayna orduda görev yapmıştı ama bir garajda lastik değiştirmek için çalıştığı işine giderken vurulmuştu.