Rus ordusunun öldürdüğü oğlunu halıya sarıp gömdü Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Kalynivka'da yaşayan Iryna Kostenko ve oğlu Oleksei Kostenko bulundukları bölge Ruslar tarafından ele geçirilince evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Anne Iryna Kostenko, geçtiğimiz ay evinin yakınında vurulan oğlunun cesedini el arabasıyla alıp evinin bahçesine bir halıya gömdüğü anları anlattı.

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