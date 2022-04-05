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Dünya Rus ordusunun öldürdüğü oğlunu halıya sarıp gömdü
AVRUPA

Rus ordusunun öldürdüğü oğlunu halıya sarıp gömdü

Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Kalynivka'da yaşayan Iryna Kostenko ve oğlu Oleksei Kostenko bulundukları bölge Ruslar tarafından ele geçirilince evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Anne Iryna Kostenko, geçtiğimiz ay evinin yakınında vurulan oğlunun cesedini el arabasıyla alıp evinin bahçesine bir halıya gömdüğü anları anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus ordusunun öldürdüğü oğlunu halıya sarıp gömdü​
Oleksei Kostenko

Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan Iryna Kostenko, Putin'in güçlerinin 10 Mart'ta Kiev'in eteklerinde bulunan evine girip yağmaladığı ortaya çıktı. Bulundukları bölge Ruslar tarafından ele geçirilince evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

27 yaşındaki oğlu Oleksei Kostenko ise geçtiğimiz ay evinin yakınında Rus askerleri tarafından öldürüldü.

Anne Iryna Kostenko, oğlunun cesedini hayvanların parçalamaması için el arabasıyla alıp bahçedeki bir halıya gömmek zorunda kaldı. Verdiği röportaj sırasında oğlunun bahçesindeki mezarını gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.

27 yaşındaki oğlu Oleksei Ukrayna orduda görev yapmıştı ama bir garajda lastik değiştirmek için çalıştığı işine giderken vurulmuştu.

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