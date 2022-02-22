Dünya Rus politikacı yeniden gündemde Ukraynanın işgal edileceğini iki ay önceden söylemiş
ASYA

Rus politikacı yeniden gündemde: Ukrayna'nın işgal edileceğini iki ay önceden söylemiş

Rus politikacı Vladimir Jirinovski'nin iki ay önceki konuşmasında verdiği "22 Şubat'ı bekleyin" mesajı yeniden gündem oldu. Jirinovski açıklamasında 22 Şubat 2022 tarihine işaret ederek Rusya'nın ayrılıkçıları tanıyacağına ve operasyon emri verileceğine dikkat çekmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rus politikacı yeniden gündemde: Ukraynanın işgal edileceğini iki ay önceden söylemiş
Vladimir Jirinovsk

Ukrayna krizinde gözler haftalardır Kremlin'deydi. Moskova yönetiminden beklenen adım, dün akşam saatlerinde geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

  • Sıcak saatler yaşanırken, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski'nin bir konuşması sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Donetsk'te okul ve binalar bombalandı
OYNAT 01:02
Donetsk'te okul ve binalar bombalandı
Ukrayna'nın Donetsk şehrinde bir ortaokul ve konutlar da dahil olmak üzere sivil tesisler bombardımana tutuldu ve halk tahliyeye zorlandı. Bombardımanda okul binaları hasar görmüş olsa da, hiçbir öğrenci veya okul personelinin yaralanmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi.

"Moskova'nın önerilerini kabul edin"

Jirinovski, 27 Aralık'ta yaptığı konuşmada, Batı'ya seslenip Moskova'nın önerilerini kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Rus politikacı, aksi takdirde "programımızı 22 Şubat sabah saat 4’te öğreneceksiniz" ifadesini kullandı. Bu açıklamanın yeniden gündeme gelmesiyle, Jirinovski'nin Putin'in atacağı muhtemel adımları aylar öncesinden bildiği yorumu yapılıyor.

Buğdaydasavaş paniği

Buğdayda
savaş paniği

Fiyatlarda yüzde 20 artışa neden olabilir.
​Taksitle alınabilecek otomobiller

​Taksitle alınabilecek otomobiller

Güncel liste yayınlandı: İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır araçları.
Albayrak Grubunun İman Ayetleri Hüsn-i Hat Sergisi TÜGVAlı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Senegal'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin ilk yorum.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Rusya-Ukrayna yorumu.

​Üç bin 500 yıllık dolmenleri görenler şaşkına döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.