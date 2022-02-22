Rus politikacı yeniden gündemde: Ukrayna'nın işgal edileceğini iki ay önceden söylemiş

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Ukrayna nerede: Ukrayna Rusya haritası

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde. Putin milyonların merak ettiği açıklamayı canlı yayında yaptı. Halka seslenen Putin, ''Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır.'' diyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in açıklamaları sonrası gözler Ukrayna'ya çevrildi. Herkes arama motorlarında Ukrayna nerede? Ukrayna Rusya haritası ifadelerini aratır oldu. Ukrayna illeri ya da şehirleri var mı? Ukrayna eyaletlere mi ayrıldı? İşte Shaktar Donetsk ve Zorya Luhansk bölgeleri hakkında bilgiler...