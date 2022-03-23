Dünya Rus sabotaj ekibi Ukrayna polisi tarafından kıskıvrak yakalandı
AVRUPA

Rus sabotaj ekibi Ukrayna polisi tarafından kıskıvrak yakalandı

Ukrayna polisi, Rusya tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gönderilen sabotaj ekibini kontrol noktasından geçmeye çalıştıkları sırada yakaladı. Sorulara tutarsız cevap veren iki şahısın üzerinden Rusya'da kullanılan hat ve yazılı defter çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Rus sabotaj ekibi Ukraynada yakalandı, Rus ve Ukrayna savaşında son durum
Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali 28 gündür devam ediyor. Rusya tarafından eğitilen ve bir şekilde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaşmayı başaran sabotajcılar başkent Kiev’de suçüstü yakalandı.

Dikkatli ve uyanık Ukrayna’nın başkenti Kiev polisi, kontrol noktalarından geçmek isteyen iki şahsı şüphe üzerine durdurdu. Üzerlerinde hiçbir evrak çıkmayan şahıslar, kim oldukları ve nerden geldikleri sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdi. Şüphe üzerine şahısların üzerinde yapılan aramada, sabotajcıların üstünde yapacakları görevlerinin yazılı olduğu bir defter ve Rusya’da kullanılan bir telefon hattı ele geçirildi. Daha sonra yere yatırılarak kelepçelenen şahıslar emniyete götürüldü.

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Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sular durulmuyor. Gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik ve askeri gücünün yanı sıra NATO üyesi olan Türkiye ise savaşta önemli bir yere sahip. İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirerek arabuluculuk eden Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de uygulayarak güçlü bir duruş sergiledi. Peki Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu hakkında vatandaş ne düşünüyor? Sizler için derledik.

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