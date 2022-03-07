Dünya Rus saldırılarında ölen ve yaralanan Ukraynalı sivillerin sayısı bin 200ü geçti
AVRUPA

Rus saldırılarında ölen ve yaralanan Ukraynalı sivillerin sayısı bin 200'ü geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın işgal girişimi saldırılarında 24 Şubat'tan bu yana bin 207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rus saldırılarında ölen ve yaralanan Ukraynalı sivillerin sayısı bin 200ü geçti
Rus saldırılarından kaçan Ukraynalı siviller

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

"1 MİLYON 700 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜLKEDEN AYRILDI"

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını bin 207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

"9 HASTANE ZARAR GÖRDÜ"

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.

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