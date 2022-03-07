Rus saldırılarında ölen ve yaralanan Ukraynalı sivillerin sayısı bin 200'ü geçti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

"1 MİLYON 700 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜLKEDEN AYRILDI"

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını bin 207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

"9 HASTANE ZARAR GÖRDÜ"

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.

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