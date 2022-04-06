Rus siyasetçi Jirinovski öldü: Savaşı iki ay önceden bilmişti

Rus Parlamentosunun Alt Kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin; Rusya siyasetinin önde gelen figürlerinden ve zaman zaman Türkiye karşıtlığı ile ön plana çıkan aşırı milliyetçi milletvekili ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski'nin; öldüğünü açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jirinovski'nin ölümü sonrası başta ailesi olmak üzere tüm Rusya için başsağlığı diledi.

DÜNYA Rus politikacı yeniden gündemde: Ukrayna'nın işgal edileceğini iki ay önceden söylemiş

KOVİD'E YAKALANMIŞTI

75 yaşındaki Jirinovski, 2 Şubat'ta Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Volodin, geçen haftalarda Jirinovski'nin sağlık durumunun kötüye gittiği açıklamış, doktorların Jirinovski'yi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini kaydetmişti.

OYNAT 01:02 Donetsk'te okul ve binalar bombalandı Ukrayna'nın Donetsk şehrinde bir ortaokul ve konutlar da dahil olmak üzere sivil tesisler bombardımana tutuldu ve halk tahliyeye zorlandı. Bombardımanda okul binaları hasar görmüş olsa da, hiçbir öğrenci veya okul personelinin yaralanmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi. BiP'te paylaş

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ÇOK KONUŞULAN SÖZLER

Savaş başlamadan hemen önce Jhirinovsky'in 27 Aralık'ta söylediği sözler gündeme gelmişti. Vladimir Jhirinovski, 27 Aralık'ta Rusya parlamentosunda yaptığı açıklamada "2022'nin barışçıl olmasını istiyorum ama gerçeği de seviyorum. Bu yıl barışçıl olmayacak. Rusya'nın yeniden büyüdüğü bir yıl olacak." ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda politikacı, savaşın 22 Şubat'ta çıkacağını vurgulamıştı.

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TARİHİN SEMBOLİK ANLAMI

Bunun üzerine pek çok kesim savaşın o tarihte çıkacağını düşünüyordu. Çünkü 22 Şubat'ın Rusya için sembolik bir anlamı vardı. 22 Şubat, Ukrayna'daki popüler protestoların Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i devirdiği tarihin yıl dönümü. Söz konusu olay, Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesine yol açan hızlandırıcı olaylardan biriydi.