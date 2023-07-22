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Dünya

Rus tarafı açıkladı: Ukrayna'dan Kırım'a dronlarla saldırı girişimi

Rusya’ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna, Kırım altyapısına dronlarla saldırı girişiminde bulundu” dedi.

12:54 . 22/07/2023 Cumartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Rusya ve Ukrayna arasındaki Kırım gerginliği büyüyor. Rusya’ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov’un bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından Akmescid şehrinin kuzeyindeki Krasnogvardeysky bölgesinde altyapıya dronlarla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Kırım köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı

Rusya’nın işgali altında olan Kırım Yarımadası’nı Rusya topraklarına bağlayan Kırım Köprüsü, bugün geçici olarak yeniden trafiğe kapatıldı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, “Köprüde ve denetim alanında bulunanların sakin olmaları ve güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor" denildi. Trafiğin durdurulmasının nedeni belirtilmezken kısa süre sonra tekrar araç geçişine izin verildiği belirtildi.




#Kırım
#Ukrayna
#Rusya
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