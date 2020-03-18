Dünya Rus turistler koronavirüs nedeniyle farklı ülkelerde mahsur kaldı
ASYA

Rus turistler koronavirüs nedeniyle farklı ülkelerde mahsur kaldı

Rusya koronavirüsle mücadele kapsamında sınırlarını yabancılara kapatırken, farklı ülkelerde de binlerce Rusya vatandaşı mahsur kaldı. Rus basınında yer alan haberlere göre başta AB ülkeleri Fransa ve İspanya olmak üzere, Peru’dan Uzak Asya'ya kadar pek çok yerde binlerce Rusya vatandaşı koronavirüs salgınına karşı getirilen kısıtlamalar nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

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Ülkede koronavirüs 93 vaka bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yurt dışındaki vatandaşları ülkeye getirmek için tüm çabaların gösterildiğini söyledi. Ayrıca bakanlık dün akşam bir açıklama yaparak vatandaşlarına "Fırsat bulur bulmaz ülkeye dönmeleri" çağrısında bulundu.

Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı da yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi için gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.

P.M. News'e göre, Peru’da mahsur kalan Rusya vatandaşlarının sokakta gecelemek zorunda kaldıklarını, ülkede olağanüstü hal nedeniyle otellerin kapatıldığını, turistlerin otellerden çıkarıldığını yazdı.

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