Rus turistler koronavirüs nedeniyle farklı ülkelerde mahsur kaldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yurt dışındaki vatandaşları ülkeye getirmek için tüm çabaların gösterildiğini söyledi. Ayrıca bakanlık dün akşam bir açıklama yaparak vatandaşlarına "Fırsat bulur bulmaz ülkeye dönmeleri" çağrısında bulundu.
Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı da yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi için gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.
P.M. News'e göre, Peru’da mahsur kalan Rusya vatandaşlarının sokakta gecelemek zorunda kaldıklarını, ülkede olağanüstü hal nedeniyle otellerin kapatıldığını, turistlerin otellerden çıkarıldığını yazdı.