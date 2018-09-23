​Rus uçağının düşüş anı 3D animasyonla anlatıldı​ Rus uçağının düşüş anı 3D animasyonla anlatıldı Rusya, Suriye'de askeri uçağın düşüş anıyla ilgili 3D formatında bir animasyon hazırladı. Animasyonda, İsrail savaş uçaklarının Suriye hava savunma sistemlerine hedef olmamak için Rus uçağını perdeleme olarak kullandığı görülüyor.

Haber Merkezi 23 Eylül 2018, 19:14 Son Güncelleme: 23 Eylül 2018, 21:01 IHA