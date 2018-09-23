Dünya Rus uçağının düşüş anı 3D animasyonla anlatıldı
ORTADOĞU

​Rus uçağının düşüş anı 3D animasyonla anlatıldı​

Rus uçağının düşüş anı 3D animasyonla anlatıldı

Rusya, Suriye'de askeri uçağın düşüş anıyla ilgili 3D formatında bir animasyon hazırladı. Animasyonda, İsrail savaş uçaklarının Suriye hava savunma sistemlerine hedef olmamak için Rus uçağını perdeleme olarak kullandığı görülüyor.

Haber Merkezi IHA
Rusya, İl-20 uçağının düşüş anını 3D formatında yayınladı.
Rusya, İl-20 uçağının düşüş anını 3D formatında yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de düşen Rusya Hava Kuvvetlerine ait İl-20 uçağının düşüş anını 3D formatında yayınladı.

Animasyon videoda Rus keşif uçağı İdlib bölgesi üzerinde keşif yapıyor, sonrasında uçağın Hmeymim üssünden İsrail savaş uçaklarının bulunduğu tarafa çekildiği görülüyor.

Görüntülerde Suriye ordusunun İsrail savaş uçaklarına yönelik yaptığı atışların İl-20 uçağına denk geldiği ve uçağın denize düştüğü anlar yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı
OYNAT 01:07
Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, 3D görüntüsünü hazırlayarak canlandırdığı İl-20 uçağının düşüş anını yayınladı. Görüntülerde Suriye ordusunun İsrail savaş uçaklarına yönelik yaptığı atışların İl - 20 uçağına denk geldiği ve uçağın denize düştüğü anlar yer alıyor.
Suriye'nin Lazkiye kentinde İl-20 model Rus askeri uçağı, Suriye hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürülmüştü. Rusya, olaydan İsrail'i sorumlu tutmuştu.
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