Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.
Roscosmos’tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25’le iletişimin kesildiği belirtildi.
Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.
Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.
Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.