Dünya Rus ve Belaruslu yetkililerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı
AVRUPA

Rus ve Belaruslu yetkililerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Rus ve Belaruslu diplomat ve hükümet yetkililerinin AP binalarına girmelerinin yasaklandığını duyurdu. Metsola, "Demokrasinin meclisinde demokratik düzeni yıkmak isteyenlere yer yok." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rus ve Belaruslu yetkililerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı
Arşiv

Metsola, yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugünden itibaren Rusya ve Belarus diplomatik ve hükümet personelinin AP binalarına girmesi yasaklandı. Demokrasinin meclisinde demokratik düzeni yıkmak isteyenlere yer yok." ifadelerini kullandı.

AB, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başından bu yana 4 paket halinde ekonomik yaptırımlar açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil bazı Rus yetkilileri, oligarkları, milyarderleri hedef almıştı. AB, Belarus'a yönelik de mevcut yaptırım rejiminin dışında finansal yaptırımlar ilan etmişti.

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
DÜNYA
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor
DÜNYA
Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor

Russia Today'in İngilterede'ki yayın lisansı iptal edildi
DÜNYA
Russia Today'in İngilterede'ki yayın lisansı iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
İstanbulda kar etkili oluyor

İstanbul'da kar etkili oluyor

​Gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.
Türkiye ekonomisine güven arttı

'Türkiye ekonomisine güven arttı'

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Londra'da önemli açıklamalar.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı Mehmet Akif Ersoyun şiirinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

​Rusların S-400'üne de gerek kalmayacak.
Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

​Pencereye çıktı nefes almaya çalıştı.
Rüzgar gibi geçtiler

Rüzgar gibi geçtiler

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde renkli görüntüler.

Salgın tetiklemişti, Rusya Ukrayna savaşıyla artışa geçti.

​Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 5 binden fazla yaptırım kararı alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.