Rus yolcu uçağı denize düştü: Kurtulan olmadı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Mi-8 tipi helikopterin, 28 kişiyi taşıyan ve irtibatı kesilen AN-26 tipi yolcu uçağını aramak için bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirilmişti. Gelen ilk bilgilere göre kurtulan olmadı.

İRTİBAT KESİLDİ

Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtilmişti.

Tass Haber Ajansı'na konuşan uçağın işletmecisi şirketin başı Aleksey Habrov, uçağın parçalarının bulunduğunu belirtti.

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Yetkililer uçakta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 22 yolcu ve altı mürettabat bulunduğunu söyledi.

22 YOLCU 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT TAŞIYORDU

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Bölgeden gelen ilk haberlere göre uçaktan kurtulan olmadı.