Dünya Ruslar itiraf etti Bayraktar TB2yi durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
ASYA

Ruslar itiraf etti: Bayraktar TB2'yi durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'leri ilk kez Donbass'ta kullanması Rusya'yı rahatsız etmişti. Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vuran SİHA'ları değerlendiren askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu.

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Haber Merkezi Diğer
Ruslar itiraf etti: Bayraktar TB2yi durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
BayraktarTB2

Türkiye'den satın aldıkları Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vuran Ukrayna, Rusya'yı oldukça kızdırmıştı. Kremlin'den ve Rus yetkililerden sık sık açıklamalar gelirken, Rus askeri uzmanlar da, Bayraktar TB2'nin nasıl durdurulacağını tartışmaya başladı.

"10 TANE PANTSIR BİLE BAYRAKTAR TB2'Yİ DURDURMAYA YETMEYEBİLİR"

Rus basınına konuşan askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu. Hatta bazıları, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.

"BU SİLAHI KULLANMAK DA MESELE"

Bazı uzmanlar, bölgedeki Rus yanlısı güçlerinin silahlandırılmasını da dile getirdi ancak diğer uzmanlar, ayrılıkçı güçlerin bu hava savunma silahlarını kullanma becerisine sahip olmadığını belirterek, bu askeri teçhizatların sağlıklı kullanımı için verilen uzun eğitim sürecine dikkat çekti.

FRANSA VE ALMANYA DA DİKEN ÜSTÜNDE

Ukrayna'nın BAYKAR Savunma yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması sadece Rusya'yı değil, Fransa ve Almanya'yı da rahatsız etmişti. Her iki Avrupa ülkesi de Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.

"UKRAYNA'DAKİ İHA'LAR SADECE SAVUNMA AMAÇLI"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Almanya ve Fransa'nın eleştirilerini cevap vererek, "Ateşkes anlaşması kapsamında hareket ediyoruz. Ukrayna bu formatta faaliyet göstermeye devam edecek. Ukrayna'daki İHA'lar sadece savunma amaçlı. Ukrayna ordusu topraklarını savunmanın gerekli olduğunu hissettiğinde bunu yapar" demişti.

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