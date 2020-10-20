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Dünya Ruslardan Pantsir avcısı SİHAlara karşı yeni silah
ASYA

Ruslardan Pantsir avcısı SİHA'lara karşı yeni silah

Libya'da ve Suriye'de Türk SİHA'ları tarafından karizması çizilen Rus hava savunma sistemlerinin üzerine son toprağı Azerbaycan ordusu Karabağ operasyonunda atmıştı. Pantsirlerin düştüğü duruma karşı çare arayan Rusya'nın yeni bir sistem geliştirmeyi amaçladığı öğrenildi. Gibka-S adını verdikleri sistemin tek hedefiyse SİHA'lar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gibka-S
Gibka-S

Rusya'nın en büyük ihraç malzemelerinden biri olan hava savunma sistemleri Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalırken Moskova çözümü yeni bir sistem de buldu.

Gibka-S, Rus devletine ait savunma kuruluşu KBM tarafından geliştirilmiş yeni bir kendinden ateşli mobil hava savunma sistemi.

  • Pantsir gibi sistemlerden farkı ise menzilinin çok kısa olması. Sistemin demeneleri Aralık 2019'da tamamlanırken Rus ordusunun envanterine 2021 yılında girmesi planlanıyor.

SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
OYNAT 00:00
SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.

Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz
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Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz

GİBKA-S

Libya'da Pantsir hava savunma sisteminin geri çekilme anı kameraya yansıdı
OYNAT 00:33
Libya'da Pantsir hava savunma sisteminin geri çekilme anı kameraya yansıdı
Hafter milisleri Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda bulunan Beni Velid kentinden Cufra Hava Üssü yönüne çekildi. Hafter milislerinin Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini de bölgeden geri çektikleri görüldü.


Her gün yeni bir zafer: Dün 5 Pantsir imha edildi
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Her gün yeni bir zafer: Dün 5 Pantsir imha edildi

Tamamen SİHA'lara karşı tasarlandı: Dört füze fırlatabiliyor

  • Gibka-S adlı sistemin daha dar menzilli olmasının sebebi ise alçak irtifada uçan SİHA'lara karşı önlem olarak tasarlanmış olmaları. Sistemin önceliği alçaktan uçan hava araçları olurken hafif uçaksavar tarzı bir mobil yapıya sahip.

Tigr taktik aracının bir türevi olan 9А332 savaş aracının üzerine konuşlanan Gibka-S, MANPADS operatörlerini taşıyacak donanıma sahip. Bunun dışında füze yükü ve ilgili ekipmanı taşımak sistemi de mevcut. Sistemin tasarımında aynı anda dört adet füzeyi ateşleyebilecek füze fırlatıcısı donanımı da mevcut.

Rus ordusunun 'Pantsir'lerimiz vurulmadı' açıklamasına görüntülü yanıt: Emin misiniz?
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Rus ordusunun 'Pantsir'lerimiz vurulmadı' açıklamasına görüntülü yanıt: Emin misiniz?
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Pantsir Hava Savunma Sistemini imha ettiğini yalanladı. Bunun üzerine Twitter'da yayın yapan 'clashreport' kullanıcı isimli hesap, 'Emin misiniz?' sorusunu sorarak, Türk SİHA'larının Rus Hava Savunma Sistemi Pantsir'i imha ettiği görüntüleri yayınladı.


SİHA'lar Cufra Hava Üssü yakınlarında Pantsir-S1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
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