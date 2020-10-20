Ruslardan Pantsir avcısı SİHA'lara karşı yeni silah
Libya'da ve Suriye'de Türk SİHA'ları tarafından karizması çizilen Rus hava savunma sistemlerinin üzerine son toprağı Azerbaycan ordusu Karabağ operasyonunda atmıştı. Pantsirlerin düştüğü duruma karşı çare arayan Rusya'nın yeni bir sistem geliştirmeyi amaçladığı öğrenildi. Gibka-S adını verdikleri sistemin tek hedefiyse SİHA'lar.
Tamamen SİHA'lara karşı tasarlandı: Dört füze fırlatabiliyor
Gibka-S adlı sistemin daha dar menzilli olmasının sebebi ise alçak irtifada uçan SİHA'lara karşı önlem olarak tasarlanmış olmaları. Sistemin önceliği alçaktan uçan hava araçları olurken hafif uçaksavar tarzı bir mobil yapıya sahip.
Tigr taktik aracının bir türevi olan 9А332 savaş aracının üzerine konuşlanan Gibka-S, MANPADS operatörlerini taşıyacak donanıma sahip. Bunun dışında füze yükü ve ilgili ekipmanı taşımak sistemi de mevcut. Sistemin tasarımında aynı anda dört adet füzeyi ateşleyebilecek füze fırlatıcısı donanımı da mevcut.