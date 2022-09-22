Dünya Rusların seferberlik çağrısı sonrası Baltık ülkelerinden dikkat çeken hamle
AVRUPA

Rusların seferberlik çağrısı sonrası Baltık ülkelerinden dikkat çeken hamle

Letonya, Litvanya ve Estonya, seferberlik çağrısı sonrası Rusya'dan ayrılmak isteyenlere uyarıda bulundu.

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Rusların seferberlik çağrısı sonrası Baltık ülkelerinden dikkat çeken hamle
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ilerleme sağlayabilmek için kısmi seferberlik ilan etti.

Bu doğrultuda 300 bin asker orduya çağrılacak.

Haberi alan çok sayıda Rus vatandaşı, ülkeyi terk etmeye başladı. Moskova'dan birçok noktaya uçuşlarda yoğunluk yaşanırken, bilet fiyatları da arttı.

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Üç ülkeden Ruslara uyarı

Rusya sınırındaki Avrupa Birliği üyeleri olan Letonya, Litvanya ve Estonya, Moskova'nın asker seferberliğinden kaçan hiçbir Rus'a sığınma vermeyeceğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir kişinin Rusya'da vatandaşlık görevini yerine getirmeyi reddetmesi, başka bir ülkeye sığınma hakkı verilmesi için yeterli gerekçe oluşturmuyor." dedi.

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Seferberlikten kaçanlara sığınma vermeyecekler

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, ret kararı için güvenlik endişelerine işaret etti. Litvanya İçişleri Bakanlığı ise her sığınma davasının ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.

Söz konusu üç Baltık ülkesine ek olarak Polonya da halihazırda Ukrayna savaşı nedeniyle Rus turistlerin geçişine izin vermiyor.

Halihazırda uygulanan geçiş yasağı

Geçiş yasağı; kamyon şoförleri, mülteciler ve AB ülkelerinin daimi sakinleri ile birlikte AB'ye sığınmak isteyen Rus muhaliflerin yanı sıra yakın aile üyelerini ziyaret edenleri kapsamıyor.

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