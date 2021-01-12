Dünya Rusya 3 Kırım Tatar Türküne terör suçlamasıyla hapis cezası verdi
ASYA

Rusya 3 Kırım Tatar Türkü'ne terör suçlamasıyla hapis cezası verdi

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 3 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 13 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı. Kırım Dayanışması Platformu tarafından yapılan açıklamada, "söz konusu kişilerin evlerine 2019'da yasa dışı baskın yapıldığı, bugünkü kararın adaletle ilgisinin olmadığı, bunun Kırım Tatar Türk halkına yapılan siyasi zulmün bir kanıtı olduğu" vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 3 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası vermesine tepki gösterdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 3 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası vermesine tepki gösterdi.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 3 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 13 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Kırım Dayanışması Platformunun yaptığı açıklamada, mahkemenin, 3 kişiyi terör suçlamasıyla yargıladığı kaydedildi.

Mahkemenin kararına göre, Enver Ömerov 18, Ayder Capparov 17, Rıza Ömerov da 13 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Dava kapsamındaki 3 kişinin 2019'da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da gözaltına alındığı bildirildi.

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Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın 3 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası vermesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "söz konusu kişilerin evlerine 2019'da yasa dışı baskın yapıldığı, bugünkü kararın adaletle ilgisinin olmadığı, bunun Kırım Tatar Türk halkına yapılan siyasi zulmün bir kanıtı olduğu" vurgulandı.

Rusya'nın cezayı iptal etmesi ve bu kişileri derhal serbest bırakması gerektiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Ukrayna vatandaşlarına karşı siyasi zulme son vermesi için Rusya'ya diplomatik ve siyasi baskıyı artırmaları çağrısı yapıldı.

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