​Rusya 39 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı

İsrail 4 yaşındaki Filistinli çocuğu oyun parkında gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, şimdi de 4 yaşındaki bir çocuğu hedef aldı. İsrail askerlerinin küçük çocuğu, Yahudi çocuklar için yapılan oyun parkında oynadığı gerekçesiyle uzaklaştırarak gözaltına aldığı anlar kameraya yansıdı.