Dünya Rusya 39 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı
ASYA

Rusya 39 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski İngiltere Başbakanı David Cameron dahil 39 İngiliz vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
​Rusya 39 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı
Arşiv.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin, Rusya'nın siyaset, ekonomi ve medya temsilcilerine yönelik yaptırım uyguladığı anımsatıldı.

Bu nedenle İngiltere'nin bazı siyasetçiler, iş insanları ve gazetecilerinden oluşan 39 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu isimlerin Rusya'ya girişine yasak konulduğu kaydedildi.

Listede eski İngiltere Başbakanı David Cameron'da var

  • Açıklamanın devamında, yaptırım listesine alınan 39 kişinin isimleri yayımlandı. Listede, eski İngiltere Başbakanı David Cameron da yer aldı.
  • İngiltere'nin Rusya hakkında yalan haberler yayma ve Ukrayna yönetimini destekleme yönünde eylemlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu adımların "zararlı" olduğu ve Rusya'nın buna gerekli yanıtlar vermeye devam edeceği vurgulandı.

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