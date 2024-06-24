"Kiev yönetimi, ABD ve müttefiklerinin desteğiyle Sivastopol Rus halkına yönelik korkunç terör suçu işledi. Bu konudaki tüm görevler, ABD'li uzmanlar tarafından kendi uydu keşif verilerine göre belirlendi. Amerikan keşif uçağı Global Hawk, Kırım yakınlarında uçuş yaptı. ABD'nin bu korkunç saldırının suç ortağı olduğundan hiç şüphe yok. Buna mutlaka cevap verilecek. Rusya Federasyonu topraklarında bu ve diğer terör saldırılarından sorumlu olan herkes cezalandırılacak"