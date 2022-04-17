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Dünya Rusya açıkladı Erdoğan istedi Mairupolde camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
AVRUPA

Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Mairupol'deki camide mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün kurtarıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mairupolde camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Foto: Arşiv.

Mariupol'de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken, Rusya, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün "kurtarıldığını", onları rehin tuttuğunu iddia ettiği 29 kişinin de öldürüldüğünü açıkladı.

  • Maurupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türkle ilgili Rusya'dan son dakika açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü” ifadelerine yer verildi.

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