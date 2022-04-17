Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

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İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: Temizlik görevlisi bulduğu 45 bin lirayı sahibine verdi

Ankara'da bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Musa Yılmaz (29), lavaboda çanta içinde bulduğu 45 bin TL'yi sahibine teslim etti. Yılmaz, "Önce ne yapacağımı bilemedim. Ardından yetkili amirime bilgi verdim, çantayı teslim ettim. Tekrar böyle bir durumla karşılaşsam aynı duyarlılığı gösteririm" dedi.