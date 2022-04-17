Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya açıkladı Erdoğan istedi Mariupolde camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
AVRUPA

Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle Mariupol'deki camide mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün kurtarıldığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupolde camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Foto: Arşiv.

Rusya'nın kuşatması altında olan Mariupol şehrinde Rus güçlerinin Ukrayna'ya verdiği sürenin dolmasına az bir zaman kala Ukrayna lideri Zelenski, Mariupol'deki askerlerinin öldürülmesi durumunda barış olmayacağına dikkat çekmişti.

  • Diğer yandan Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman camisine sığınan 150 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı.

ERDOĞAN'IN TALEBİ ÜZERİNE KURTARILDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türk vatandaşının kurtarıldığı bildirildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Operasyonun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 16 Nisan'da (dün) gerçekleştirildiğini açıkladı.

Mariupol’deki 110 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii’ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar
DÜNYA
Mariupol’deki 110 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii’ne sığındı: Tahliye edilmeyi bekliyorlar

Mariupol’de camiye sığınan 116 Türk vatandaşı tahliye edilmeyi bekliyor: Üşüyoruz ve yiyeceğimiz bitmek üzere
DÜNYA
Mariupol’de camiye sığınan 116 Türk vatandaşı tahliye edilmeyi bekliyor: Üşüyoruz ve yiyeceğimiz bitmek üzere
Yok böyle dolandırıcılık

Yok böyle dolandırıcılık

Tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar.
Üç günlük açlık grevi

Üç günlük açlık grevi

​Rus kadınlar Ukrayna için eylem yapıyor.
Mantığı yok

​Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki.

​Yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte hazırlıyorlar.
Emekliye bayram müjdesi

Emekliye bayram müjdesi

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 1 Mayıs'tan önce hesaplarda.

​Pandemi değerini kat kat arttırdı.

​Bakan Yanık duyurdu, ödemeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.