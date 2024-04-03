Moskova'daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DEAŞ'ın Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.