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Dünya

Rusya açıkladı: Moskova'daki terör saldırısının izleri Ukrayna özel servislerine uzanıyor

Rusya, Moskova'daki "Crocus City Hall Konser Salonu"na yapılan terör saldırısının izlerinin ABD tarafından kontrol edilen Kiev yönetimi özel servislerine uzandığını iddia etti.

16:49 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:37 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 19. Toplantısı'nda konuştu.


Moskova'daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DEAŞ'ın Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.


Patruşev, DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.



#Moskova
#Rusya
#Ukrayna
#DEAŞ
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