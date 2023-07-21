Rusya 'alternatif tahıl anlaşması' iddialarını yalanladı: Türkiye ile yakın temas içerisindeyiz başka ülkelerle görüşmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
Rusya 'alternatif anlaşma' iddialarını yalanladı
"Türkiye ile etkileşim alanımız çok büyük"
"Türk meslektaşlarımın potansiyellerini, bilgilerini ve mesleki becerilerini çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum"
"Ukrayna'ya giden gemileri inceleyeceğiz"
Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya ve Türkiye’nin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara katkı için temaslarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna limanlarına giden gemileri “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” şeklinde tanımlama kararına açıklık getiren Verşinin, söz konusu gemilerde incelemelerin yapılacağını söyledi.