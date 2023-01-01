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Rusya: Avrupa Yahudi Kongresinin Lavrov’dan özür çağrısını önemli görmüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Yahudi Kongresinin, Yahudi sorununu Rus sorunu ile karşılaştırdığı için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan özür dileme çağrısını önemli görmediklerini duyurdu.
15:10 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Rusya Dışişleri Bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı

TASS haber ajansına göre, bakanlıktan, Avrupa Yahudi Kongresinin Lavrov’a tepkisi üzerine açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Ukrayna’da antisemitizmin yıkıcı boyutlarını yıllarca görmezden gelen bir örgütün görüşü önemli değil. Avrupa Yahudi Kongresi, (Ukrayna’daki) SS sembollerini, gamalı haçları ve Nazi işbirlikçilerinin Kiev rejimi tarafından yüceltilmesini görmemeyi başardı. Kuruluş bu yönde itibarını sarsmıştır.” denildi.

Lavrov, dün basın toplantısında ABD’nin dünyanın her yerinde her istediği şeyi rahatlıkla yaptığını belirterek, “Tıpkı Napolyon'un neredeyse tüm Avrupa'yı Rus İmparatorluğu'na karşı seferber etmesi gibi, Adolf Hitler'in Avrupa ülkelerinin çoğunu ele geçirip ‘silah altına alması’ ve onları Sovyetler Birliği'nin üzerine atması gibi, ABD de, NATO ve AB’ye üye olan neredeyse tüm Avrupalılardan oluşan bir koalisyon kurdu. Ukrayna üzerinden ‘vekaleten’ ‘Rus sorununun nihai çözümü’ göreviyle ülkemize karşı savaş yürütüyorlar. Hitler tamamen ‘Yahudi sorununu’ çözmek istemişti.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler üzerine Avrupa Yahudi Kongresinden, "Bu, en temel düzeyde Holokost çarpıtmasıdır. Lavrov’u özür dilemeye ve bu yorumları geri çekmeye çağırıyoruz. Bakan’ın Hitler referanslarını ilk kez kullanışı değil. Bu sona ermeli." açıklaması yapılmıştı.

Geçen yıl mayısta Lavrov, "Hitler Yahudi asıllıydı", "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" ifadelerini kullanmış, buna İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Dönemin İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim de Lavrov'un açıklamalarına tepkiyle karşılamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Lavrov'dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Lavrov’un ifadeleri için özür dilediği bildirilmişti.

#Avrupa Yahudi Kongresi
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
#Rusya Dışişleri Bakanlığı
32 dakika önce
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Rusya: Avrupa Yahudi Kongresinin Lavrov’dan özür çağrısını önemli görmüyoruz
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