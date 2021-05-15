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Dünya Rusya bazı ülkelere pandemi nedeniyle askıya aldığı uçuşları yeniden başlatıyor
ASYA

Rusya bazı ülkelere pandemi nedeniyle askıya aldığı uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya’da koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan kriz merkezi yetkilileri, pandemi nedeniyle askıya alınan İzlanda, Malta, Meksika, Portekiz ve Suudi Arabistan uçuşlarının 25 Mayıs itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu. Rusya’nın, Türkiye kararı da kısa süre içerisinde belli olacak.

Haber Merkezi Diğer
Rusya bazı ülkelere pandemi nedeniyle askıya aldığı uçuşları yeniden başlatıyor
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Rusya'nın koronavirüs kriz merkezinin yetkilileri, başkent Moskova ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik arasındaki uçuşların 25 Mayıs’ta başlayacağını kaydetti. Yetkililer, Moskova ile Malta’nın başkenti Valetta arasındaki uçuşların aynı tarihten itibaren haftada iki defa gerçekleştirileceğini söyledi.

  • Bunun yanında, Moskova’dan Meksika’nın sahil kenti Cancun’a haftada üç uçuş gerçekleştirilecek. Moskova-Lizbon uçuşları da yine haftada üç defa yapılacak.

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Türkiye kararı 1 Haziran'da belli olacak

Sputnik'in haberine göre; Suudi Arabistan’a Moskova’dan yapılacak uçuşların da haftada üç defa olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi. Rusya’nın pandemi nedeniyle uçuşları durdurduğu ülkelerden biri de Türkiye. Nisan ortasından beri geçerli olan uçuş yasağı kararının süresi 1 Haziran’da dolacak. Bu tarih sonrasında Türkiye’ye uçuşların başlayıp başlamayacağı kararının yakında alınması bekleniyor.

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