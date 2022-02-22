Rusya Devlet Başkanı Putin: Minsk Barış Anlaşması artık yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilerin Ukrayna krizi ile ilgili sorularını yanıtladı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Putin Minsk Barış Anlaşması'nın artık olmadığını söyledi.
"UKRAYNA'NIN NATO'YA GİRMESİ BÜYÜK TEHDİT"
- Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin Rusya için çok büyük bir tehdit olacağını belirten Putin ayrıca, "Ukrayna nükleer yetkinliğe sahip, dolayısıyla oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler" ifadelerini kullandı.
"GEREKİRSE ASKER KULLANIRIZ"
İki bölge halklarının iradesi kabul edilmeli.
Putin öte yandan gerekirse asker kullanacaklarının da altını çizdi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Minsk Barış Anlaşması artık yok.
Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım.
Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.
Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.
Ukrayna nükleer yetkinliğe sahip, dolayısıyla oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler.
İki bölge halklarının iradesi kabul edilmeli.
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