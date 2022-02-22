Rusya Devlet Başkanı Putin: Minsk Barış Anlaşması artık yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Minsk Barış Anlaşması'nın artık olmadığını vurgulayan Putin, 'Donbas bölgesindeki durumun Minsk Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söylemiştim. Daha önce söylenen her şey bir anda değişebilir. Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız' ifadelerini kullandı.