Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Minsk Barış Anlaşması artık yok
AVRUPA

Rusya Devlet Başkanı Putin: Minsk Barış Anlaşması artık yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Minsk Barış Anlaşması'nın artık olmadığını vurgulayan Putin, "Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Minsk Barış Anlaşması artık yok
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilerin Ukrayna krizi ile ilgili sorularını yanıtladı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Putin Minsk Barış Anlaşması'nın artık olmadığını söyledi.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA GİRMESİ BÜYÜK TEHDİT"

  • Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin Rusya için çok büyük bir tehdit olacağını belirten Putin ayrıca, "Ukrayna nükleer yetkinliğe sahip, dolayısıyla oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ASKER KULLANIRIZ"

İki bölge halklarının iradesi kabul edilmeli.

Putin öte yandan gerekirse asker kullanacaklarının da altını çizdi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Minsk Barış Anlaşması artık yok.

Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım.

Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit.

Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.

Ukrayna nükleer yetkinliğe sahip, dolayısıyla oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler.

İki bölge halklarının iradesi kabul edilmeli.

Ayrıntılar geliyor...

Ligin zirvesinde erteleme maçı

Ligin zirvesinde 'erteleme' maçı

​Erteleme maçında Başakşehir evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
Bakan Kocadan 65 yaş üstü uyarısı

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

​Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Minsk Anlaşması artık yok

​Vladimir Putin Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

'Ukrayna'ya saldırı devam ederse bedeli ağır olacak.'

Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan yurda dönüyor.

Zelenskiy ile Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını ele aldı.

​İstanbul'a gelen Ukraynalılar ülkelerindeki son durumu anlattı.

Değeri bir milyon lira

Değeri bir milyon lira

Kaçakçıların evindeki buzdolabından çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.